Весенний призыв в Украине стартует с 1 апреля

Как сообщается на странице Сухопутных войск ВС Украины в Фейсбук, призыв на срочную службу начнется с 1 апреля и продлится до 30 июня (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он касается парней в возрасте от 20 лет, кроме тех, у кого есть полное освобождение от прохождения воинской службы. При этом в военкоматы должны явиться все, в частности и для того, чтобы подтвердить наличие освобождения.

«18- и 19-летних юношей брать на службу только с письменного согласия. Подполковник подчеркивает, что срочников не будут привлекать к выполнению задач в районные проведения операции Объединенных сил, даже в случае мобилизации», - говорится в публикации.

Призывники без высшего образования будут служить полтора года, а для выпускников вузов срок службы составит год.

Отметим, что ранее правительство Украины ввело по всей стране карантин в связи с угрозой эпидемии коронавируса. Возможно, эта ситуация может повлиять на сроки призыва, однако пока о его отмене речи не идет.

Ранее стало известно, что Украина закрывает авиасообщение с Италией на фоне эпидемии коронавируса в стране. Об этом 11 марта объявил на брифинге премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, такое решение принято в связи с введением карантина из-за вспышки коронавируса в мире.

Премьер отметил, что пока будут отменены полеты только из и в Италию, однако в дальнейшем такое решение может быть принято и в отношении других стран.

Кроме того, Украина закрывает большинство пунктов пропуска. Пока в стране действует карантин, работать будут только 49 из 218 пунктов пропуска.

Отметим, что ранее Кабмин постановил ввести карантин по всей Украине с 12 марта по 3 апреля.

Кабмин постановил закрыть все учебные заведения, запретить собрания более 200 человек, а также отменить авиасообщение с некоторыми странами. Кроме этого, будет закрыта четверть КПП на украинской границе. Добавим, что некоторые спортивные мероприятия разрешат провести по решению международных спортивных организаций, но без зрителей.

У квітні розпочнеться весняний призов 2020 У квітні розпочнеться весняний призов 2020 Із першого квітня до 30 червня в Україні триватиме весняний призов. Традиційно чоловіки віком від 20 років, окрім тих, що мають повне звільнення від служби, мають прийти до військкомату й або відправитися до армії, або підтвердити свою неспроможність служити. Утім цього року призовний вік змінився. 18-ти та 19-річних юнаків братимуть на службу лише за письмовою згодою. Підполковник наголошує, строковиків не залучатимуть до виконання завдань в районні проведення операції Об’єднаних сил, навіть у випадку мобілізації. Як і раніше, призовники без вищої освіти служитимуть півтора року, а призовники-випускники вишів - рік. Якщо у вас виникли питання, можна звернутися на гарячу лінію "Призов, весна-2020". У Міністерстві оборони анонсували, що вона запрацює з 5 березня. Волинь, Луцьк, 12 Канал #Весна2020 #ПРИЗОВ (https://www.youtube.com/watch?v=ns6NJSuH2vk) Gepostet von Сухопутні війська ЗС України am Mittwoch, 11. März 2020

Напомним, в Украине объявлен карантин: главные изменения и запреты с 12 марта.

Как сообщала Politeka, эпидемия коронавируса: в Борисполе приземлился "подозрительный" самолет.

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