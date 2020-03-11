Весенний призыв в Украине стартует с 1 апреля
Как сообщается на странице Сухопутных войск ВС Украины в Фейсбук, призыв на срочную службу начнется с 1 апреля и продлится до 30 июня (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он касается парней в возрасте от 20 лет, кроме тех, у кого есть полное освобождение от прохождения воинской службы. При этом в военкоматы должны явиться все, в частности и для того, чтобы подтвердить наличие освобождения.
«18- и 19-летних юношей брать на службу только с письменного согласия. Подполковник подчеркивает, что срочников не будут привлекать к выполнению задач в районные проведения операции Объединенных сил, даже в случае мобилизации», - говорится в публикации.
Призывники без высшего образования будут служить полтора года, а для выпускников вузов срок службы составит год.
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Отметим, что ранее правительство Украины ввело по всей стране карантин в связи с угрозой эпидемии коронавируса. Возможно, эта ситуация может повлиять на сроки призыва, однако пока о его отмене речи не идет.
Ранее стало известно, что Украина закрывает авиасообщение с Италией на фоне эпидемии коронавируса в стране. Об этом 11 марта объявил на брифинге премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, такое решение принято в связи с введением карантина из-за вспышки коронавируса в мире.
Премьер отметил, что пока будут отменены полеты только из и в Италию, однако в дальнейшем такое решение может быть принято и в отношении других стран.
Кроме того, Украина закрывает большинство пунктов пропуска. Пока в стране действует карантин, работать будут только 49 из 218 пунктов пропуска.
Отметим, что ранее Кабмин постановил ввести карантин по всей Украине с 12 марта по 3 апреля.
Кабмин постановил закрыть все учебные заведения, запретить собрания более 200 человек, а также отменить авиасообщение с некоторыми странами. Кроме этого, будет закрыта четверть КПП на украинской границе. Добавим, что некоторые спортивные мероприятия разрешат провести по решению международных спортивных организаций, но без зрителей.
Напомним, в Украине объявлен карантин: главные изменения и запреты с 12 марта.
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