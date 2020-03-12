Відомий актор Олексій Горбунов висловив свою думку про війну на Донбасі

«Я отримую натхнення, коли приїжджаю в „АТО“ або в госпіталь. Ці пацани по 25, 26 років... Поговоривши з ними 10 хвилин, я розумію, скільки фільмів за ці три роки ми повинні були зняти про цих пацанів, про жінок, про медсестер», — сказав актор.

Крім того, він упевнений, що повинен настати мир, і актор чекає цього з нетерпінням.



«Ми зобов'язані примиритися. Оскільки, по-перше, це вже дуже довго триває і люди гинуть з усіх боків. І завдання всіх людей — це закінчувати війни взагалі, і знаходити вихід. Я чекаю не дочекаюся, коли це все закінчиться», - говорив він в іншому інтерв'ю.

варто відзначити, що він наважився кинути успішну кар'єру в Російській Федерації і переїхав жити до Києва, адже тут його Батьківщина.

Він зазначив, що виступає проти списків, у які записують артистів, а вони потім не можуть приїхати на територію сусідньої держави. Йому не подобається, що це приносить проблеми людям.

Бажання переїхати у знаменитого актора з'явилося після того, як він побачив "Революцію гідності" і навіть побував на Майдані. Після побаченого він несподівано усвідомив, де його місце і коріння.