В Нацбанку України побоюються, що через грошові купюри можна заразитися коронавірусом

Про це під час брифінгу заявив голова НБУ Яків Смолій, передає Politeka. За його словами, НБУ переживають за здоров'я співробітників, тому будуть відправляти гроші на двотижневий карантин.

Як пояснив Смолій, в центральне сховище НБУ регулярно надходить гривнева готівка. Там її перераховують, непридатну частину утилізують, а інші гроші повертають в оборот. Через ризик поширення вірусу, тепер отримані від банків гроші будуть на два тижні ізолювати і тільки потім оброблятися. Два тижні – це інкубаційний період коронавіруса. Це правило буде дотримуватися на весь період карантину.

Зазначимо, що рекомендацій для українців уникати готівкових розрахунків поки не надходило. Така заява здатна спровокувати паніку.

Крім цього, Смолій розповів, як коронавірус позначиться на світовій і, зокрема, на українській економіці. Чиновник упевнений, що пандемія призведе до рецесії світової економіки. Зниження попиту та інвестиційної активності призведе до уповільнення економічного зростання в Україні.

Тим часом, вірус стрімко розповсюджується по світу. Найбільші осередки коронавіруса сьогодні знаходяться в Китаї, США та Італії. Серйозно постраждали Німеччина, Франція та Іспанія. В Україні у зв'язку з пандемією оголосили тритижневий карантин. По всій країні закрили навчальні заклади і скасували масові заходи. Людей закликають дотримуватися правил особистої гігієни, уникати скупчення людей, а при перших симптомах застуди звертатися до лікарів. Обмежувальні заходи триватимуть в Україні до 3 квітня. Далі все буде залежати від епідеміологічної ситуації.

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