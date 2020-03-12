Глава МЗС дозволив своїм співробітникам приходити на роботу з дітьми

Про це Дмитро Кулеба розповів під час брифінгу, передає Politeka. За його словами, співробітникам МЗС дозволено працювати віддалено, а в офіс при необхідності приходити з дітьми. Кулеба зазначив, що у відомстві облаштують спеціальне місце, де зможуть перебувати діти, поки батьки будуть працювати.

Глава МЗС додав, що діти – одна з найбільш захищених від коронавіруса груп. У цієї групи фіксується найменше число заражень.

У мережі скептично відреагували на пропозицію міністра.

«Чим таке приміщення з багатьма дітьми відрізняється від групи в садочку? Це буде те ж скупчення дітей в одному місці», «Мозку немає», «Так а в чому сенс карантину тоді?», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що на час тритижневого карантину у працюючих українців є кілька варіантів, як не залишати без нагляду дітей.

По-перше, можна взяти чергову відпустку. Згідно із законом, українці мають право на законну оплачувану відпустку у зручний час.

По-друге, можна взяти відпустку за свій рахунок. Такий варіант підійде тим, хто використав чергову відпустку. Це також гарантується законом.

По-третє, закон дозволяє оформити неповний робочий день або тиждень для працівників, у яких є діти до 14 років.

Крім цього, чиновники закликають приватні та державні підприємства по можливості давати людям працювати дистанційно. Щоправда, таке рішення залишається за роботодавцем.

Як відомо, в Україні у зв'язку з пандемією оголосили тритижневий карантин. По всій країні закрили навчальні заклади і скасували масові заходи. Людей закликають дотримуватися правил особистої гігієни, уникати скупчення людей, а при перших симптомах застуди звертатися до лікарів. Обмежувальні заходи триватимуть в Україні до 3 квітня.

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