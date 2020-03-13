Юну поетесу Інеллу Огнєву згубило підступне захворювання

Про трагедію повідомили на її сторінці в соцмережі Facebook, передає Politeka.net.

Відомо, що 21-річна українська поетеса Інелла Огнєва померла вчора, 12 березня, в Бучі, де вона і жила.

У дівчини було невиліковне захворювання, за якого організм не засвоював корисні речовини, і талановита поетеса просто танула на очах.

Повідомляється, що останнім часом Інелла Огнєва важила менше 25 кілограмів, і фахівці до останнього боролися за життя юної українки.

"У це важко повірити ... Юна, талановита, добра, щира дівчинка залишила нас ... Інелла мала багатий внутрішній світ, до останнього боролася з хворобою і дякувала Богові за все ... Її вірші сповнені любові до навколишнього світу і до оточуючих людей . Ця юна дівчина багатьом відкрила шлях до самовдосконалення .... Світла і вічна пам'ять ...", - написала Вікторія Сопільняк.

"Вона була дивно мудрою, незважаючи на юний вік. Її вірші, як притчі, вчили нас бути терплячими, добрими, щедрими. Її звернення до всіх йшли до душі кожному, хто їх читав. Ця дівчинка, схожа на ангела, прийняла дуже багато болю і випробуванням і до останньої хвилини вірила в життя", - написала на сторінці поетеси Ніка Вербінська.

Дата проведення офіційної церемонії прощання поки не повідомлялася.

Раніше ми розповідали про раптової смерті відомого українця, який приїхав з Китаю. У віці 29 років несподівано помер фігурист Микола Бондар.

У зв'язку з передчасною смертю хлопця – зірки вітчизняного спорту, у ЗМІ з'явилося чимало інформації про останньому місці роботи фігуриста. Таким виявився місто Сучжоу, що недалеко від Шанхая, Китай. Однак уточнюється, що чоловік помер у Києві. Офіційна причина смерті спортсмена - зупинка серця уві сні.

Микола Бондар – бронзовий призер чемпіонату України 2008, учасник юніорського чемпіонату світу 2007/2008 та юніорських Гран-прі. Він зайнявся фігурним катанням в 1996 році у тренера Марини Амірханової. Через роки тренувань, його «фірмовим» піруетом на льоду були так звані в цьому виді спорту «метелик».

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