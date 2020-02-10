Президент Беларуси Александр Лукашенко может инициировать заказное убийство на себя из-за неудачных переговоров с Владимиром Путиным
 
Такую информацию опубликовали на телеграм-канале «БелоРусский диалог».

По мнению экспертов, это станет причиной того, что Лукашенко не удалось договориться о скидках на российскую нефть.

"Это очень больно ударит по бюджету страны, и Лукашенко будет вынужден потратить сотни миллионов долларов на закупку нефтепродуктов в других странах. Высокие цены на нефть повлекут за собой подорожание пассажирских и грузовых перевозок в Беларуси. Поскольку Лукашенко собирается баллотироваться на очередной президентский срок, а выборы состоятся уже в этом году, через несколько месяцев он может столкнуться с серьезным экономическим кризисом.", - говорится в сообщении.

Александр Лукашенко

Также политологи утверждают, что ради победы на выборах Лукашенко может инициировать заказное убийство на самого себя.
 
"Ему нужно сделать из себя жертву "заговора" и свалить вину на врагов. А они в сознании Александра Григорьевича повсюду. Главное не переиграть в сценарии", - отмечают эксперты.

Александр Лукашенко

Ранее в Беларуси сделали громкое заявление, подсчитав убытки, которые они получили из-за Российской Федерации.

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