Президент Беларуси Александр Лукашенко может инициировать заказное убийство на себя из-за неудачных переговоров с Владимиром Путиным
Такую информацию опубликовали на телеграм-канале «БелоРусский диалог».
По мнению экспертов, это станет причиной того, что Лукашенко не удалось договориться о скидках на российскую нефть.
По мнению экспертов, это станет причиной того, что Лукашенко не удалось договориться о скидках на российскую нефть.
"Это очень больно ударит по бюджету страны, и Лукашенко будет вынужден потратить сотни миллионов долларов на закупку нефтепродуктов в других странах. Высокие цены на нефть повлекут за собой подорожание пассажирских и грузовых перевозок в Беларуси. Поскольку Лукашенко собирается баллотироваться на очередной президентский срок, а выборы состоятся уже в этом году, через несколько месяцев он может столкнуться с серьезным экономическим кризисом.", - говорится в сообщении.
Также политологи утверждают, что ради победы на выборах Лукашенко может инициировать заказное убийство на самого себя.
"Ему нужно сделать из себя жертву "заговора" и свалить вину на врагов. А они в сознании Александра Григорьевича повсюду. Главное не переиграть в сценарии", - отмечают эксперты.
Ранее в Беларуси сделали громкое заявление, подсчитав убытки, которые они получили из-за Российской Федерации.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Восьмилетняя дочь Киркорова поразила внешностью, личное фото: «вот это роскошь»
Юная дочь Поляковой показала "звериное" лицо: "Не видела еще таких!"
Беда обрушилась на скандальную Волочкову, нужна срочная операция: "Выросла огромная..."
Лорак в мятой одежде удивила внешностью после концерта: "А губы все больше и больше"
Как стало известно, в 2019 году Беларусь потеряла около $330 млн из-за "налогового маневра" России, который освободил продавцов нефти из РФ от части пошлин.
Эту вопиющую цифру озвучил премьер-министр Беларуси Сергей Румас во время совещания с Александром Лукашенко. Оно было посвящено топливно-энергетическому комплексу Беларуси
Напомним, в России выдали финальную цель Путина в Украине.
Как сообщала Politeka, Путин в костюме Карлсона удивил Лукашенко, скандальное фото.
Также Politeka писала, что внезапно "подросший" Путин опозорился на весь мир.