Президент России Владимир Путин пытается восстановить власть Москвы над бывшими республиками Советского Союза
Для возвращения власти над бывшими республиками Советского Союза президент Владимир Путин предпринимает новые усилия по покорению Беларуси.
Об этом пишет американское издание The Washington Post.
В издании отметили, что президент Беларуси Александр Лукашенко сопротивляется из последних сил. Хотя он и не является привлекательным партнером для Запада, его попытка спасти свою страну заслуживает поддержки.
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Российский президент Владимир Путин приостановил поставки субсидированной нефти в Беларусь, а от нее зависит практически вся экономика страны. Одновременно он требует от Лукашенка выполнения союзного договора.
В то же самое время, Лукашенко показал напоказ свое сопротивление российскому давлению. Например, купил танкер с нефтью у Норвегии, а также встретился с госсекретарем США Майк Помпео в Минске. Это стала первая встреча с главой Госдепартамента, начиная с 1993 года.
Одновременно с этим Помпео заверил Лукашенко, что американские производители энергии готовы поставить 100% необходимой Минску нефть по конкурентным ценам.
Ранее мы рассказывали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко может инициировать заказное убийство на себя из-за неудачных переговоров с Владимиром Путиным.
По мнению экспертов, это станет причиной того, что Лукашенко не удалось договориться о скидках на российскую нефть.
Это очень больно ударит по бюджету страны, и Лукашенко будет вынужден потратить сотни миллионов долларов на закупку нефтепродуктов в других странах. Высокие цены на нефть повлекут за собой подорожание пассажирских и грузовых перевозок в Беларуси.
Напомним, ситуация на Донбассе изменилась, раскрыта серьезная опасность для Украины.
Как сообщала Politeka, Путин избавится от Донбасса, украинцев предупредили о катастрофе.
Также Politeka писала, что Путин повторит сталинский сценарий в России.