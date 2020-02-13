Президент России Владимир Путин пытается восстановить власть Москвы над бывшими республиками Советского Союза

Для возвращения власти над бывшими республиками Советского Союза президент Владимир Путин предпринимает новые усилия по покорению Беларуси.

Об этом пишет американское издание The Washington Post.

В издании отметили, что президент Беларуси Александр Лукашенко сопротивляется из последних сил. Хотя он и не является привлекательным партнером для Запада, его попытка спасти свою страну заслуживает поддержки.

Российский президент Владимир Путин приостановил поставки субсидированной нефти в Беларусь, а от нее зависит практически вся экономика страны. Одновременно он требует от Лукашенка выполнения союзного договора.

В то же самое время, Лукашенко показал напоказ свое сопротивление российскому давлению. Например, купил танкер с нефтью у Норвегии, а также встретился с госсекретарем США Майк Помпео в Минске. Это стала первая встреча с главой Госдепартамента, начиная с 1993 года.

Одновременно с этим Помпео заверил Лукашенко, что американские производители энергии готовы поставить 100% необходимой Минску нефть по конкурентным ценам.