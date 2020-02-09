Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина подтвердила, что Москва будет оказывать дальнейшее давление на Минск

Как сообщает Politeka.net, такое мнение высказал журналист Виталий Портников в своем Телеграм-канале.

Он также подчеркнул, что Путин и Лукашенко на встрече вообще ни о чем не договорились – ни об углублении интеграции, ни о решении вопросов цены на российские энергоносители.

Портников напомнил, что Лукашенко утверждал, что намеченные на 7 февраля переговоры с российским президентом Владимиром Путиным – это "момент истины" в интеграционных и энергетических вопросах, но ничего не произошло.

"Никакого "момента истины" мы не увидели... Президент Беларуси покинул Россию без каких-либо заявлений, не стал разговаривать с журналистами и президент России", - написал украинский журналист Виталий Портников.

Он также считает, что Лукашенко просит о помощи, а Путин согласен ее предоставить, но только в обмен на отказ от суверенитета. Глава Беларуси не хочет об этом слышать, в то время, как президент РФ не хочет поставлять нефть по цене, которая устроит Лукашенко.

Кроме того, Портников выразил уверенность в том, что на Лукашенко будут давить. А он в свою очередь будет предпринимать любые шаги, чтобы отбиться и сохранить свою власть.

Ко всему прочему, он отметил, что провал российско-белорусской интеграции может привести не только к тому, что Беларусь сейчас сохранится как государство, но и к тому, что в будущем она сможет стать демократической европейской страной и стремиться к интеграции в ЕС также, как к этому стремится Украина.

Это не будет в путинских интересах, но зато Украине пойдет на пользу.

Также ранее сообщалось, что в апреле прошлого года значительная часть олигархического окружения президента РФ Владимира Путина приняла решение о его отстранении.