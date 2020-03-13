Лидер Беларуси сделал своего рода «предсказание» по поводу паники вокруг эпидемии

По информации СМИ, Александр Лукашенко еще 11 лет назад заговорил о типичной панике вокруг эпидемий гриппа

Тогда на дворе был 2009-й, свирепствовал свинной грипп и Лукашенко гостевал в Украине, именно на встрече с тогда президентом Ющенко он сказал:

«Давайте говорить откровенно, давно ли мы перестали «кукарекать» по поводу «птичьего» гриппа? «Кукарекал» весь мир. Наверное, все уже продали. Сегодня завизжали по-свинячьи. А завтра, наверное, замурлыкаем или замычим. Вы что, не понимаете, что происходит?» — приводит слова президента Беларуси UDF.by . Лукашенко уверенно намекал журналистам, что ситуация будет повторяться и с другими вирусными инфекциями:

«Это не чума и не халера», - добавил Лукашенко сказав, что болезнь излечима, а лишняя паника и ажиотаж, который раздувается из-за происходящего – только мешает борьбе с болезнью.

Как известно, по данным за пятое марта в Беларуси был обнаружен 21 случай заражения коронавирусом да и сам Александр Лукашенко чувствует себя последнее время не очень хорошо.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко экстренно отменил «Большой разговор с президентом» и перенес его на неопределенный срок.

Telegram-канал Незыгарь, приближенный к Кремлю, сообщил, что Александру Лукашенко якобы внезапно стало плохо и он потерял сознание.

Как утверждают инсайдеры, накануне вечером Лукашенко почувствовал недомогание и упал в обморок, поэтому в Минске решили отменить все мероприятия с его участием. В сети сразу предположили, что президент Беларуси заболел коронавирусом.

Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт заявила, что «Большой разговор с президентом», запланированный на 12 марта, был отменен.

«Дело не только и не столько в коронавирусе», — заявила она.

Эйсмонт также заявила, что Александр Лукашенко якобы перенес важное мероприятие из-за "наслоения в графике главы государства важнейших политических мероприятий".

"Если в своем вопросе вы намекаете на отмену названного мероприятия в связи с распространением вируса, то отвечу так: дело не только и не столько в коронавирусе. Хотя позиция президента в этом вопросе однозначна: шапкозакидательства и беспечного отношения к ситуации быть не должно, сейчас всем нужно быть очень аккуратными", - резюмировала пресс-секретарь в общении с журналистами.



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