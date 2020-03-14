Восьмимісячний Савелій Макаєв, незважаючи на такий юний вік, зіткнувся з випрбуванням, яке не всім дорослим під силу

У хлопчика місяць тому діагностували рак печінки, передає Politeka з посиланням на сторінку в Фейсбуці для збору допомоги дитині.

Народження довгоочікуваного сина стало для Валерія та Юлії Макаєвих справжнім щастям. Вони обожнювали хлопчика.

Однак радість була недовгою. Під час планового огляду семимісячному хлопчику лікарі поставили страшний діагноз – гепатобластома (рак печінки). Пухлина на той момент вже сягала 10 сантиметрів у діаметрі.

Боротьба за життя малечі розпочалась 11 лютого, і зараз на рахунку – буквально кожен день.

Столичні лікарі виявилися безсилі допомогти малюкові, однак на біду молодих батьків відгукнулася дитяча онкологічна клініка в Нюрнберзі (Німеччина). 19 лютого фахівці медустанови почали необхідні дослідження, склали протокол лікування (SIOPEL 3), в який входить хіміотерапія й операція по видаленню пухлини.





Озвучена за лікування сума виявилася величезною – 150 тисяч євро. Саме стільки коштує врятоване життя маленького Савелія.

Батьки внесли на депозит клініки все, що мали, для якнайшвидшого початку лікування. Час тут відіграє величезну роль, оскільки пухлина росте так само швидко, як і сам малюк.

Савелій тримається молодцем і вже подолав дві хіміотерапії, однак попереду ще чотири блоки й операція. Щоб все пройшло вчасно і успішно, необхідно ще 100 тисяч євро.





Молодій сім'ї не обійтися без небайдужих людей. Вони щиро вірять в те, що людська доброта і будь-яка фінансова допомога допоможуть вирвати маленького сина з лап небезпечної хвороби.

Навіть кілька гривень наблизять цю сім'ю до здійснення їх найзаповітнішої мрії і врятують життя малюка.

Для пожертв у гривні в Україні Картка Приват банку:

5363542306816217 (Валерій Макаєв, тато)

Для пожертв на євро в Європі:

Рахунок в Deutsche Bank

IBAN: DE19472700240517906400

BIC: DEUTDEDB472

Account: 5179064 00

Beneficiary: Valerii Makaiev

Reference !!!: 'DONATION "

Через Pay Pal можна пожертвувати в будь-якій валюті, перейшовши за посиланням https://www.paypal.me/makaiev

Контактна особа для отримання інформації – Олександр, близький друг сім'ї, телефон +380 66 057 2550.

Валерій і Юлія Макаєви - молоді батьки гарного київського хлопчика - Савелія. Але..на черговому плановому огляді в 7... Gepostet von H E L P Савелий, 8 месяцев, Гепатобластома am Donnerstag, 12. März 2020

Нагадаємо, маленька мешканка Харківщини з рідкісною патологією потребує допомоги.

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