На популярному інтернет-ресурсі спалахнув скандал через поламаний бойлера
Житель Житомира розповів подробиці обману, коли йому замість нового бойлера надіслали розбитий. Чоловік замовив на одному популярному ресурсі бойлер, а натомість отримав лише металобрухт. Інформація про це з'явилася на Telegram-сторінці "Народний ревізор", повідомляє Знай.
За словами потерпілого, він хотів зробити подарунок для мами і замовив їй бойлер. Інтернет-ресурс намагається перекласти провину на Нову пошту, яка розбила під час доставки бойлер. В Нової пошти це заперечують, стверджуючи, що працівники інтернет-ресурсу вже відправили битий.
"Замовив на "Розетці" бойлер для мами. Кур'єр привіз його додому вчасно, отримав гроші і поїхав. Бойлер був упакований дуже ретельно, коли зняли упаковку, побачили пошкодження. Підтримка сайту посилається на неправильне транспортування співробітниками "Нової пошти", а "Нова пошта" говорить, що "Розетка" привезла їм вже упакований бойлер, на якому могли бути пошкодження", – розповів житель Житомира.
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Нагадаємо, що в Києві вже кілька разів камери спостереження потрапив один і той самий грабіжник.
Перший випадок був зареєстрований камерами відділення 10 лютого в 20:58 на Петра Григоренка, 33/44. Подібний випадок стався 26 лютого близько 21:00 у відділенні Нової Пошти Гашека, 8А. Туди вбіг злочинець, під загрозою предмета, схожого на пістолет, забрав близько 10 000 гривень.
«Схоже, це той самий грабіжник», – відзначили в мережі.
Проводяться оперативні заходи, спрямовані на розшук і затримання цієї особи.
В коментарях кияни відзначили, що в ста метрах від відділення пошти, куди увірвався грабіжник, знаходиться райвідділу поліції, і незважаючи на це, ніхто не помітив дивного чоловіка в масці зі зброєю.
«Він повернув свою переплату за доставки», «У 50-100 м охорона і райвідділ міліції... ураган», «Дивно, що в 100 метрах РУВС», «Та що сталося! Такого ж не було... Що з країною?», «Ми вже в Європі?», «з кожним днем все веселіше...», «Але це вже розбійний напад, а не пограбування», «А це не той що в Миколаєві пограбував?», «Де ви берете відділення Нової пошти без черги?», – написали в мережі користувачі.
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