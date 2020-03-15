На популярном-интернет ресурсе вспыхнул скандал из-за поломанного бойлера

Житель Житомира рассказал подробности обмана, когда ему вместо нового бойлера прислали разбитый. Мужчина заказал на одном популярном ресурсе бойлер, а взамен получил лишь металлолом. Информация об этом появилась на Telegram-странице "Народный ревизор", сообщает Знай.

По словам потерпевшего, он хотел сделать подарок для мамы и заказал ей бойлер. Интернет-ресурс пытается переложить вину на Новую почту, которая разбила во время доставки бойлер. В Новой почте это отрицают, утверждая, что работники интернет-ресурса уже отправили битый.

"Заказал на "Розетке" бойлер для мамы. Курьер привез его домой вовремя, получил деньги и уехал. Бойлер был упакован очень тщательно, когда сняли упаковку, увидели повреждения. Поддержка сайта ссылается на неправильные транспортировки сотрудниками "Новой почты", а "Новая почта" говорит, что "Розетка" привезла им уже упакованный бойлер, на котором могли быть повреждения", – рассказал житель Житомира.

Напомним, что в Киеве уже несколько раз на камеры наблюдения попал один и тот же грабитель.

Первый случай был зарегистрирован камерами отделения 10 февраля в 20:58 на Петра Григоренко, 33/44. Подобный случай произошел 26 февраля около 21:00 в отделении Новой Почты на Гашека, 8А. Туда вбежал преступник, под угрозой предмета, похожего на пистолет, забрал около 10 000 гривен.

«Похоже, это тот самый грабитель», – отметили в сети.

Проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск и задержание этого лица.

В комментариях киевляне отметили, что в ста метрах от отделения почты, куда ворвался грабитель, находится райотдел полиции, и несмотря на это, никто не заметил странного мужчину в маске с оружием.

«Он вернул свою переплату за доставки», «В 50-100 м охрана и райотдел милиции... ураган», «Странно, что в 100 метрах РУВД», «Да что произошло! Такого же не было... Что со страной?», «Мы уже в Европе?», «с каждым днем все веселее...», «Но это уже разбойное нападение, а не ограбление», «А это не тот же что в Николаеве ограбил?», «Где вы берёте отделения Новой почты без очереди?», – написали в сети пользователи.

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