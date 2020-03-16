Українцям погода знову підготувала теплий сюрприз

Про це у своєму Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Politeka.net.

За її словами, вже у вівторок, 17 березня, в Україну повертається тепло.

"Вже у вівторок в Україні розпочнеться потепління, температура повітря становитиме протягом дня +5+9 градусів, а на Заході навіть +7+12 градусів. Пік потепління припаде на четвер-п`ятницю, до +12+17 градусів", - попередила вона українців.

Діденко також зазначила, що завтра, 17 березня, у більшості українських регіонів буде переважати суха погода.

"...Хіба що на Заході та Півночі атмосферний фронт зумовить невеликий дощ. Вітер буде західним та лагідним. У Києві у вівторок є ймовірність невеликого дощу, проте щоб щось серйозне - навряд. Температура повітря вдень коливатиметься близько +7 градусів", - зазначила синоптик.

За прогнозом Діденко, пік потепління українцям варто очікувати вже наприкінці тижня.

"Потім тепло рвоне і вже у середу, четвер та п`ятницю суттєво підвищиться температура повітря. Діаграма. Пік очікується у четвер, до +15, +16 градусів. У неділю, 22 березня, погода істотно ускладниться - похолодання та мокрий сніг. Але це буде потім, а поки - зустрічаємо потепління", - підсумувала вона у своєму Facebook.

Раніше ми повідомляли про те, що Пасха в Україні буде дуже прохолодною. За словами синоптика Леоніда Горбаня, друга декада березня буде холодною і з опадами. Спочатку квітня потеплішає, але ближче до Великодня очікується сильне похолодання.

У зв'язку з цим синоптики рекомендують не ховати далеко теплий одяг. Справжнє тепло прийде в Україну, згідно з його прогнозом, лише в кінці квітня. А ось у травні буде велика посуха.

Інше думку висловив синоптик Володимир Деркач. Згідно з його прогнозом, у серпні температура буде підвищуватися. У першій частині місяця можливі заморозки, однак на Великдень очікується потепління і легковажність.

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