Украинцам погода вновь подготовила теплый сюрприз

Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Politeka.net.

По ее словам, уже во вторник, 17 марта, в Украину возвращается тепло.

"Уже во вторник в Украине начнется потепление, температура воздуха составит в течение дня +5+9 градусов, а на Западе даже +7+12 градусов. Пик потепления придется на четверг-пятницу, до +12+17 градусов", - предупредила она украинцев.

Диденко также отметила, что завтра, 17 марта, в большинстве украинских регионов будет преобладать сухая погода.

"...Разве что на Западе и Севере атмосферный фронт обусловит небольшой дождь. Ветер будет западным и ласковым. В Киеве во вторник есть вероятность небольшого дождя, однако чтобы что-то серьезное - вряд ли. Температура воздуха днем будет колебаться около +7 градусов", - отметила синоптик.

По прогнозу Диденко, пик потепления украинцам стоит ожидать уже в конце недели.

"Потом тепло рванет и уже в среду, четверг и пятницу существенно повысится температура воздуха. Диаграмма. Пик ожидается в четверг, до +15, +16 градусов. В воскресенье, 22 марта, погода существенно усложнится - похолодание и мокрый снег. Но это будет потом, а пока - встречаем потепление", - подытожила она в своем Facebook.

Ранее мы сообщали о том, что Пасха в Украине будет очень прохладной. По словам синоптика Леонида Горбаня, вторая декада марта будет холодной и с осадками. Сначала апреля потеплеет, но ближе к Пасхе ожидается сильное похолодание.

В связи с этим синоптики рекомендуют не прятать далеко теплую одежду. Настоящее тепло придет в Украину, согласно его прогнозу, только в конце апреля. А вот в мае будет большая засуха.

Иное мнение высказал синоптик Владимир Деркач. Согласно его прогнозу, в августе температура будет повышаться. В первой половине месяца возможны заморозки, однако на Пасху ожидается потепление и легкомыслие.

Напомним, погода серьезно испортит харьковчанам выходные

А еще Politeka писала, что погода устроит украинцам испытания холодом, неутешительный прогноз

Также Politeka сообщала, что весна заманила удивительных птиц в Одесскую область