Епідемія коронавіруса в Україні набирає обертів

Згідно з повідомленнями українських ЗМІ і Телеграм-каналів, підозри на коронавірус фіксують уже в кількох областях.

Так, у Києві ізолювали трьох співробітниць дитячого садка у Святошинському районі, які контактували з інфікованими людьми. За інформацією LB, серед цих людей донька 71-річної пенсіонерки, яка померла від коронавіруса в Житомирській області. Відомо, що вона кілька днів була в контакті з хворою матір'ю.

У Маріуполі Донецької області госпіталізували 4 осіб з підозрою на коронавірус. У них взяли необхідні аналізи.

У Львові відразу вісім осіб госпіталізовано з підозрою на коронавірус. Відзначається, що результати аналізів будуть відомі через 2 дні.

У однієї людини, за даними ЗМІ, підозрюють хворобу в Сумах.

Тим часом у МОЗ офіційно підтвердили ще два випадки захворювання коронавірусом в Чернівецькій області. Хвороба була підтверджена у двох жінок. Їх ізолювали, проводиться робота з тими, хто контактував з зараженими. Відзначається, що з підозрами на COVID-19 в області було госпіталізовано 30 осіб. Як заявила губернатор Наталія Гусак, з цих 30 осіб у сімох вже є два негативних тести, а п'ятьох вже виписали з лікарні.

Крім цього, 11 осіб були госпіталізовані в Одесі, але аналізи у них не взяли. Як з'ясували журналісти, тестів на коронавірус в Одеській області досі немає. А Одеська область, як відомо, межує з Молдовою (23 випадки), Румунією (158 випадків) і невизнаною ПМР (дані недоступні).

Додамо, що два українця заразилися коронавірусом в Польщі. Зараз вони перебувають в ізоляції за кордоном.

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Як повідомляла Politeka, одеситів масово госпіталізували з підозрою на короновірус: тривожні цифри.

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