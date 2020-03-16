Эпидемия коронавируса в Украине набирает обороты
Согласно сообщениям украинских СМИ и Телеграмм-каналов, подозрения на коронавирус фиксируют уже в нескольких областях.
Так, в Киеве изолировали троих сотрудниц детского садика в Святошинском районе, которые контактировали с зараженными людьми. По информации LB, среди этих людей дочка 71-летней пенсионерки, которая умерла от коронавируса в Житомирской области. Известно, что она несколько дней была в контакте с больной матерью.
В Мариуполе Донецкой области госпитализировали 4 человека с подозрением на коронавирус. У них взяли необходимые анализы.
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Во Львове сразу восемь человек госпитализировали с подозрением на коронавирус. Отмечается, что результаты анализов будут известны через 2 дня.
У одного человека, по данным СМИ, подозревают болезнь в Сумах.
Тем временем, в МОЗ официально подтвердили еще два случая заболевания коронавирусом в Черновицкой области. Болезнь была подтверждена у двоих женщин. Их изолировали, проводится работа с теми, кто контактировал с зараженными. Отмечается, что с подозрениями на COVID-19 в области было госпитализировано 30 человек. Как заявила губернатор Наталия Гусак, из этих 30 человек у семерых уже имеется два отрицательных теста, а пятерых уже выписали из больницы.
Кроме этого, 11 человек были госпитализированы в Одессе, но анализы у них не взяли. Как выяснили журналисты, тестов на коронавирус в Одесской области до сих пор нет. А Одесская область, как известно, граничит с Молдовой (23 случая), Румынией (158 случаев) и непризнанной ПМР (данные недоступны).
Добавим, что два украинца заразились коронавирусом в Польше. Сейчас они находятся в изоляции за границей.
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Как сообщала Politeka, одесситов массово госпитализировали с подозрением на короновирус: тревожные цифры.
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