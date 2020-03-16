Эпидемия коронавируса в Украине набирает обороты

Согласно сообщениям украинских СМИ и Телеграмм-каналов, подозрения на коронавирус фиксируют уже в нескольких областях.

Так, в Киеве изолировали троих сотрудниц детского садика в Святошинском районе, которые контактировали с зараженными людьми. По информации LB, среди этих людей дочка 71-летней пенсионерки, которая умерла от коронавируса в Житомирской области. Известно, что она несколько дней была в контакте с больной матерью.

В Мариуполе Донецкой области госпитализировали 4 человека с подозрением на коронавирус. У них взяли необходимые анализы.

Во Львове сразу восемь человек госпитализировали с подозрением на коронавирус. Отмечается, что результаты анализов будут известны через 2 дня.

У одного человека, по данным СМИ, подозревают болезнь в Сумах.

Тем временем, в МОЗ официально подтвердили еще два случая заболевания коронавирусом в Черновицкой области. Болезнь была подтверждена у двоих женщин. Их изолировали, проводится работа с теми, кто контактировал с зараженными. Отмечается, что с подозрениями на COVID-19 в области было госпитализировано 30 человек. Как заявила губернатор Наталия Гусак, из этих 30 человек у семерых уже имеется два отрицательных теста, а пятерых уже выписали из больницы.

Кроме этого, 11 человек были госпитализированы в Одессе, но анализы у них не взяли. Как выяснили журналисты, тестов на коронавирус в Одесской области до сих пор нет. А Одесская область, как известно, граничит с Молдовой (23 случая), Румынией (158 случаев) и непризнанной ПМР (данные недоступны).

Добавим, что два украинца заразились коронавирусом в Польше. Сейчас они находятся в изоляции за границей.

Напомним, что днепряне "изобрели" новый вид очередей в аптеку, кадры поражают: "Стоим на улице".

Как сообщала Politeka, одесситов массово госпитализировали с подозрением на короновирус: тревожные цифры.

Также Politeka сообщала, что в Одессе в разгар карантина обнаружили тайные детсады, полиция забила тревогу: подробности скандала.