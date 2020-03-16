Більше всього в Україні від карантину постраждала авіаційна галузь, яка понесла колосальні збитки

Про це в ефірі українського телеканалу заявив аналітик Олексій Дорошенко, передає Politeka.net.

Експерт також припустив, що через епідемію коронавіруса можуть і зовсім "поховати" туристичну галузь.

"Тільки МАУ і тільки в Італію скасувала 2 тисячі рейсів. Це означає, що ця галузь взагалі може бути похована. Крім того, туристична (галузь постраждала, - ред.). Це може позначитися на показниках безробіття, тому що багато людей будуть повертатися, в тому числі, з Італії. Це буде стосуватися всіх галузей промисловості", - заявив він.

Дорошенко також припустив в ефірі, що пандемія коронавіруса може серйозно змінити світову економіку.

Крім цього, фінансовий аналітик прокоментував ймовірність оголошення дефолту на тлі майбутніх значних зовнішніх виплат.

"Слово дефолт не таке вже й страшне. У 2014 і 2015 роках у нас була значно гірша ситуація і ми тоді не підійшли навіть до технічного дефолту. У нас є проблема, коли в минулому році, коли була стабільна ситуація, робили експерименти, які виявилися невдалими", - заспокоїв Дорошенко українців.

Підсумовуючи, експерт заявив, що найгірший сценарій для України в умовах карантину та епідемії коронавіруса - технічний дефолт, але на сьогоднішній день він малоймовірний.

"Якщо ми знову почнемо експериментувати, то можемо отримати ситуацію, коли у нас не буде чим погашати зовнішні виплати. Найгірший випадок – технічний дефолт, але він виглядає малоймовірним", - резюмував він в ефірі телеканалу.

Варто зазначити, що в умовах дефолту в країні можуть заморозити соціальні програми і урізати пільги. Більш того, НБУ може запустити "верстат", через що гривня знеціниться.

Раніше ми розповідали, як пандемія коронавіруса позначиться на економіці. Багато експертів сходяться на думці, що втрати від карантину будуть величезними, але якими саме, поки ніхто не знає.

За словами експерта Сергія Куща, тільки прямі втрати становитимуть приблизно 20 мільярдів гривень за один квартал.

Нагадаємо, що умови карантину посилять, поїздки між містами скасовуються: до чого готуватися українцям.

Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

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