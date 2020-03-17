Українці, що їхали з Німеччини на батьківщину, опинилися в пастці на кордоні з Польщею після перекриття траси поліцією

Як повідомляє Telegram-канал Pavlovsky News, пасажири вже третю добу не можуть продовжити свій шлях. Вчора до них приїхав представник посольства України в Німеччині, зібрав паспортні дані, обіцяв транзитний коридор, але на зв'язок дипломат більше не виходив.

Годину тому німецька поліція перекрила рух біля прикордонного пункту Франкфурт на Одері. Тепер українці не розуміють, як їм вибратися, навіть якщо поїдуть в зворотному напрямку.

При цьому, у деяких українців, які застрягли на кордоні, почалися проблеми зі здоров'ям.

Пасажири автобуса просять президента Зеленського допомогти їм повернутися додому.

Раніше повідомлялося, що з-за коронавіруса Україна, як і багато країн, закриває кордони - тисячі людей застрягли на пунктах пропуску і не можуть потрапити додому ось які вже добу.

У зв'язку з ситуацією, що Україна просить Польщу дозволити українцям перетинати кордон пішки.





Так на брифінгу в понеділок, 16 березня міністр підтвердив інформацію про те, що на кордоні з Україною працюють три автомобільні пункти пропуску, він також зазначив, що рішення про закриття пункту пропуску Шегині-Медика влади, цитуємо, взяли «з сумом»:

«тому що, враховуючи економічні можливості багатьох людей, багатьом було б набагато легше пішки перетнути кордон. Ми ведемо діалог з нашими польськими партнерами, щоб цей перехід все-таки відкрити. Але відповіді поки немає», - розповідає Кулеба.

Українці направляються на інші переходи, де вітчизняні прикордонники разом з польськими колегами створили схему переправлення громадян.