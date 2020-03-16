Из-за коронавируса Украина, как и многие страны, закрывает границы - тысячи людей застряли на пунктах пропуска и не могут попасть домой вот уже которые сутки

В связи со сложившейся ситуацией Украина просит Польшу разрешить украинцам пересекать границу пешком. Как известно, ранее Польша ограничила действие пунктов пропуска на своих границах, пишет Politeka.net со ссылкой на заявление главы МИДа Дмитрия Кулебы:

Так на брифинге в понедельник, 16 марта министр подтвердил информацию о том, что на границе с Украиной работают три автомобильных пункта пропуска, он также отметил, что решение о закрытии пункта пропуска Шегини-Медыка власти, цитируем, приняли «с грустью»:

«И потому что, учитывая экономические возможности многих людей, многим было бы гораздо легче пешком пересечь границу. Мы ведем диалог с нашими польскими партнерами, чтобы этот переход все-таки открыть. Но ответа пока нет».

Украинцы направляются на другие переходы, где отечественные пограничники вместе с польскими коллегами создали схему переправки граждан. В том числе направляются на разные переходы и те, кто хотели перейти границу в Медыке:

«Людей или подсаживают в автомобили, или направляют в автобус, который пересекает границу, возвращается и подбирает вторую группу. Кроме того, консулы из Люблина прямо на границе занимались тем, что подсаживали людей в автомобили», - заявил министр и добавил, что Украина хочет увеличить «пропускную способность» пункта пересечения Ягодин в сторону Украины.

Напомним, в украинские консульства и посольства только на территории Европы обратились 1791 человек – люди попросту не могут вернуться домой:

«По состоянию на 9 часов у нас официально в посольствах и консульствах Украины зарегистрировался 1791 человек, который попросил помочь выехать из страны пребывания», - отметил Кулеба добавив, что группы будут собирать частично:

«Например, часть людей в Испании, часть в Португалии - их нужно свезти в одну точку и вместе как группу вывезти».

Напомним, автобус с украинцами из Кельна в Киев застрял на немецко-польской границе. Домой не могут попасть 46 человек

Не пускают поляки. Говорят - граница закрыта для иностранцев.

У людей заканчиваются продукты, у некоторых - медикаменты.

"Украинское посольство в Германии не берет трубку, а в польском заявили, что помочь не могут. Горячая линия МИД тоже молчит", - жалуются пассажиры.

"Мы были на пропускном пункте Франкфурт на Одере в 20:30 вечера. Поляки нам всем померяли температуру, все в норме. Проверили документы, тоже все ок, но дальше так и не пустили" - заявила телеграм-каналу Pavlovsky News пассажир автобуса Светлана Шубко.

Отмечается, что на польско-украинской границе работают только три пункта пропуска – "Рава-Русская", "Ягодин" и "Краковец". При этом, как рассказал, спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, из-за проблем с закрытием пунктов пропуска со стороны Польши, попасть в Украину не могут несколько сотен людей.

По его словам, по сравнению со вчерашним днем ситуация заметно улучшилась, однако на польской границе еще остаются украинцы.

"Пешего перехода границы сейчас нет. Единственный такой пункт пропуска, который был по состоянию на вчерашний день – "Шегини", после его закрытия люди перешли на "Корчеву-Краковец". На месте их подсаживали в автомобильный транспорт, на украинской стороне мы уже с помощью местных властей предоставили автобусы. Мне известно, что таким образом удалось помочь примерно 5 сотням людей", – пояснил Демченко.

При этом, по данным пресс-секретаря Госпогранслужбы, на данный момент на польской границе около ста человек планировали пешеходным путем перейти границу, а сейчас ждут возможность подсесть в авто. Машин же на границе примерно двести, без учета грузового транспорта.

"Также мне известно, что на территорию Украины из-за распоряжения Кабинета министров не попали 50 иностранцев. Они были перенаправлены на границе", – добавил Демченко.

Как сообщалось, в полночь понедельника, 16 марта, Украина закрыла около сотни пунктов пропускных пунктов на границе из-за карантина в связи с пандемией коронавируса.

Государственная таможенная служба показала все КПП,

Напомним, по состоянию на 16 марта в мире зарегистрировано более 162 тыс. случаев заражения коронавирусом. Больше всего - в Китае и Италии. На третьем месте - Иран, на четвертом - Южная Корея, на пятом - Испания. В десятку стран с наибольшим числом случаев входят Германия, Франция, США, Швейцария и Норвегия.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

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