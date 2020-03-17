Украинцы, ехавшие из Германии на родину, оказались в ловушке на границе с Польшей после перекрытия трассы полицией

Как сообщает Telegram-канал Pavlovsky News, пассажиры уже третьи сутки не могут продолжить свой путь. Вчера к ним приехал представитель посольства Украины в Германии, собрал паспортные данные, обещал транзитный коридор, но на связь дипломат больше не выходил.

Час назад немецкая полиция перекрыла движение возле пограничного пункта Франкфурт на Одере. Теперь украинцы не понимают, как им выбраться, даже если поедут в обратном направлении.

При этом, у некоторых украинцев, застрявших на границе, начались проблемы со здоровьем.

Пассажиры автобуса просят президента Зеленского помочь им вернуться домой.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса Украина, как и многие страны, закрывает границы - тысячи людей застряли на пунктах пропуска и не могут попасть домой вот уже которые сутки.

В связи со сложившейся ситуацией Украина просит Польшу разрешить украинцам пересекать границу пешком.

Так на брифинге в понедельник, 16 марта министр подтвердил информацию о том, что на границе с Украиной работают три автомобильных пункта пропуска, он также отметил, что решение о закрытии пункта пропуска Шегини-Медыка власти, цитируем, приняли «с грустью»:

«И потому что, учитывая экономические возможности многих людей, многим было бы гораздо легче пешком пересечь границу. Мы ведем диалог с нашими польскими партнерами, чтобы этот переход все-таки открыть. Но ответа пока нет», - сказа Кулеба.

Украинцы направляются на другие переходы, где отечественные пограничники вместе с польскими коллегами создали схему переправки граждан.