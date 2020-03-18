Погода в Україні 18 березня приємно здивує, країну накриє потужний антициклон

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Так, на західній Україні очікується 10-15 тепла вдень. Опадів не буде, лише хмарність. Вночі повітря охолоне до -2 морозу.

Аналогічною ситуація буде і на півночі. Хмарність супроводжуватиметься 8-11 градусів тепла. Вночі очікується від 1 до -1 морозу.

А от мешканцям центру країни потрібно готуватися до більш сонячній погоді, яка буде супроводжуватися денними 9-12 градусів вище нуля. А от вночі різко похолодає: аж до -2-4 морозів.

На півдні України також очікується хмарність з тимчасовими проясненнями. Вдень столик термометра покаже 8-12 градусів вище нуля. А от вночі похолодає: від 1 тепла до 4 морозу.

На сході країни опадів не буде. Вдень повітря прогріється до 9-12 градусів тепла. А от вночі сильно похолодає: від -3 до -7 нижче нуля.

У Києві та області, згідно з прогнозом синоптиків, очікується хмарність та денні 8-12 тепла. Вночі похолодає: місцями буде до -2 морозу.

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