Один з найвідоміших українських художників сучасності Іван Марчук висловився про українців і росіян



Свій коментар він дав в інтерв'ю "Апострофу".



За його словами, радянське твердження про "братні народи" українців і росіян надумане.



"Який може бути братський народ, коли тебе завоювали, ти перебуваєш під шапкою, людей асимілюють, а вони кажуть, що "ми рідні" для того, щоб не розпалась імперія. Україна досі наполовину совкова. Ще в 90-х, як тільки Україна стала незалежною, говорили, що вона буде заповідником комунізму – так і сталося", - упевнений він.

Також художник упевнений, що єдиними, хто може врятувати країну від радянської спадщини є молоде покоління.

"Вся надія на молодих людей, які не знають, що таке Радянський Союз, але знають, як живе світ і як вони хочуть жити. Тоді Україна зміниться", - уклав він.



Раніше, українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Москві, висловилася про ситуацію на батьківщині

За її словами, Україна зараз нагадує "хвору матір" і вона не побачила нічого поганого в тому, що виступає в Росії.

Нагадаємо, що з початком війни на Донбасі в 2014 році, Ані Лорак не припинила свої виступи в Росії а навпаки збільшили кількість гастролей.

Нагадаємо, що Вахтанг Кікабідзе помер: з'явилося термінове заяву про кончину великого друга України.

Як повідомляла Politeka, Кікабідзе вразив сміливим зверненням до Зеленському.

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