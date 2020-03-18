Погода може негативно позначитися на самопочутті

Погода в Україні 19 березня буде теплою і без опадів, але незабаром все різко зміниться

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Температура повітря, згідно з прогнозом, в четвер досягне +12… +18 градусів. Всюди опадів не передбачається.

У п'ятницю, 20 березня тепла погода ще втримається, однак на півдні вже пройдуть дощі, а в суботу-неділю до нас прийде повітряна маса арктичного походження. Суттєво похолодає.

У суботу-неділю атмосферні фронти ще й принесуть в Україну дощ і мокрий сніг.

У неділю вітер посилиться до штормового.

Також синоптик попередила, що погода може негативно позначитися на самопочутті.

«Я так забігаю вперед, щоб ви могли якось зреагувати і не лякатися погіршення самопочуття від зміни погоди. Бо ось це: атмосферні фронти, стрибок температури повітря з завтрашніх 18 градусів нічні морози на наступному тижні, дощ, сніг і штормовий вітер в суботу-неділю, це як раз істотна зміна погоди, нічого іншого», - зазначила вона.

У Києві 19 березня буде сухо і дуже тепло, до + 14 + 16 градусів.

20 березня у столиці без опадів, але вже +10, +11 градусів.

21 березня з'являться опади, градуси впадуть до + 5 + 7.

22 березня, в неділю похолодає до + 1 + 3 градусів та ще й з сильним вітром.

23 березня, в Україні переважатиме холодна вітряна погода.

Нагадаємо, українців попередили про сильних магнітних бурях, які атакують громадян в наступному місяці.

Так, квітень обіцяє відносно спокійне поведінка сонця і невелике число магнітних сплесків протягом місяця. Незначні магнітні коливання можливі 7, 10, 14, 16 і 24 числа. А ось більш серйозні магнітні бурі в квітні 2020 очікуються всього двічі: 12, 23 квітня.

У зв'язку з цим українцям рекомендують озвучені дні не навантажувати себе фізично, більше відпочивати і уникати стресових ситуацією. Крім того, перенести магнітний удар допоможе правильний раціон і водний режим.

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