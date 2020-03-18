Пандемія коронавіруса не оминула Україну, і кількість хворих зростає щодня, причому є вже летальні наслідки

В особливій зоні ризику – пенсіонери, серед яких рівень смертності найвищий, згідно зі статистикою ВООЗ. Саме тому ця категорія населення потребує особливої уваги під час карантину.

Відомий український політолог Юрій Романенко запропонував свій варіант, як підтримати людей похилого віку зараз і звести до мінімуму ризик їх зараження коронавірусом, максимально ізолювавши їх від контактів з хворими. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

За його словами, в магазинах необхідно виділити час, в який туди будуть пускати тільки пенсіонерів.

«Держава має визначити, що пенсіонери, припустимо, приходять з 12-00 до 15-00. По такому шляху пішли в Ірландії. Думаю, що це буде раціональним заходом».

Правда, в тому, що таке спрацює в Україні, автор не особливо вірить, приводячи в приклад перший день карантину і відзначаючи, що у нас робиться «традиційно все через ж**у».

Раніше ми писали про те, що, за словами президента, українські пенсіонери отримають додаткові виплати у зв'язку з карантином, спрямованим на профілактику епідемії коронавіруса.

Володимир Зеленський зазначив, що доплату в розмірі тисячі гривень мають отримати ті пенсіонери, які в звичайний час отримують до п'яти тисяч.

Щоправда, він не уточнив, чи буде це одноразова виплата пенсіонерам, чи додаткові гроші нараховуватимуться щомісячно протягом усього періоду дії карантинних обмежень (скільки триватиме карантин усередині країни, також поки незрозуміло).

Станом на січень 2020 року в Україні було понад 11 млн пенсіонерів. Середній розмір виплат - 3083 гривень, а пенсію до чотирьох тисяч отримують понад 80% пенсіонерів.

Нагадаємо, пенсіонерів позбавили пільг через епідемію.

Як повідомляла Politeka, карантин посилили в Україні, влада пішла на крайні заходи: «не буде працювати навіть...».

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