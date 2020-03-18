Письменник, музикант і художник Лесь Подерев'янський розповів, як українцю "заслужити повагу" росіян

Його слова наводить Знай.юа.

Письменник упевнений, що співіснування українців і росіян неможливо, оскільки в РФ не вважають Україну самостійною державою.

Також він розповів, що треба робити для того, щоб "заслужити їх повагу".

"Насправді в особистому спілкуванні ти з ним ніколи не домовишся, поки він не отримає від тебе по морді. Коли він отримає по морді, замість того, щоб дати здачі, він встане з-за столу і скаже: "Мужик, я тебе поважаю" і полізе цілуватися", - впевнений він, але тут же зазначив, що нормальні люди так себе не ведуть.

Раніше ми повідомляли, що російський композитор Ігор Крутой назвав росіян та українців братніми народами, а війну - штучною спробою посварити два народи.

А ось один з найвідоміших українських художників сучасності Іван Марчук впевнений, що радянське твердження про "братні народи" українців і росіян надумане.



"Який може бути братський народ, коли тебе завоювали, ти перебуваєш під шапкою, людей асимілюють, а вони кажуть, що "ми рідні" для того, щоб не розпалась імперія", - заявив він.





Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

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