В Україні запроваджено штрафи за порушення правил карантину

Громадянам країни загрожує навіть кримінальна відповідальність за порушення норм. Про це пише Politeka.net. Відповідний закон ухвалила Рада і 18 березня його схвалив президент Володимир Зеленський.

Документ буде діяти 3 місяці. Згідно нього, українців можуть позбавити волі на термін від 5 до 8 років, якщо їхні дії призвели до загибелі людей.

За інформацією киян, правоохоронці вже виписують штрафи водіям громадського транспорту, які перевищили квоту за кількістю пасажирів. Нагадаємо, їх у маршрутних таксі та міні-автобусах повинно бути не більше 10 за одну поїздку.

Штрафи загрожують чималі – місцями можуть досягати 170 тис. гривень.

А раніше у Києві водій трамвая викликав поліцію через порушення правил карантину.

Так, київський водій трамвая відмовився їхати далі після того, як в його вагон зайшли більше 10 пасажирів. Більше того, велика частина киян були без масок, тому водій викликав поліцію, посилаючись на постанову Верховної Ради.

Інцидент стався на вулиці Закревського, де після зупинки одного трамвая, виникла пробка з 10 вагонів.

Патрульні (половина їх була також без масок) заборонили рух трамвая, поки не будуть виконані норми перевезення під час посиленого карантину.

Поліцейські уточнили, що водій трамвая в даній ситуації вчинив правильно.

Нагадаємо також, під час карантину у зв'язку з поширенням коронавіруса правоохоронці візьмуться за пенсіонерів, людей з інвалідністю та малозабезпечених.

Вони будуть обходити місця проживання цих категорій населення, щоб дізнатися, чи потрібна їм допомога і соціальний патронаж.

Про це повідомляв в. о. начальник Департаменту патрульної поліції Нацполиции України Олександр Фацевич під час селекторної наради з керівниками структурних і територіальних підрозділів.

На обходи відправлять співробітників підрозділів превенції, зокрема дільничних і представників секторів реагування патрульної поліції. За словами Фацевича, такі заходи будуть вживатися «виключно в цілях індивідуального захисту».

Як така ініціатива буде реалізовуватися в Харкові, місцеві правоохоронці поки що не знають. Інспектор сектору прес-служби Управління патрульної поліції Харківської області Ангеліна Дісська повідомила, що поки що вони не отримували ніяких вказівок з цього приводу, але не виключає, що вони можуть вчинити пізніше.

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