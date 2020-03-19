Погода в Україні 19 березня відзначиться температурними гойдалками з нічними заморозками

У четвер в Україну нарешті прийде по-справжньому весняне тепло, правда супроводжувати його будуть нічні заморозки. Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Очікується, що середня денна температура по країні досягне +14 - +17 градусів, проте вночі на лівобережжі виникнуть мінусові температури.

Вдень у західних областях повітря прогріється до +17 градусів, а в східних – до +15. При цьому в Карпатах очікується +7 - +12 градусів.

Вночі ж температура значно знизиться. В цілому по країні очікується від -1 до +4 градусів, а от у східних областях, а також в Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях - до -7.

Вітер буде змінним зі швидкістю 3-8 м / с. На більшій частині країни день буде сонячним, іноді з мінливою хмарністю.

Раніше ми писали про те, що у Києві зафіксували черговий температурний рекорд.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у четвер, 12 березня, в Києві був температурний рекорд.

Так, середньодобова температура повітря перевищила значення всіх років в історії спостереження.

Раніше ще 12 березня температурний рекорд був зафіксований ще в 1915 році, тоді температура повітря становила + 9,2°С, з кліматичної нормі відповідає температурі середини квітня.

"Температура під ранок 13 березня не опустилася нижче 8,0 ° С, таким чином перевищивши попередній максимум для цієї ночі, який був зафіксований 2008 року, на 1,3 ° С. Це вже 9 температурних рекордів в столиці, зафіксованих з початку нинішнього березня ", – сказали в Центральної геофізичної обсерваторії.

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