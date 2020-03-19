У цей день дуже легко накликати біду

Весняне рівнодення відіграє особливу містичну роль у житті практично кожного народу. Люди вірять, що в цей день природа скидає окови зими та остаточно приймає весну, як свою полновластную господиню. А щоб не накликати нещастя, існують народні прикмети і заборони.

Коли рівнодення в 2020 році

Коли Земля змінює своє положення на орбіті Сонця, змінюються пори року. В процесі тривалість дня і ночі поступово змінюється, і в якийсь момент вони ділять добу рівно навпіл. Таке явище називається рівноденням (не плутати з днем сонцестояння). Воно відбувається двічі на рік: навесні та восени.

У 2020-му час весняного рівнодення припадає на 20 березня, а осіннє – на 22 вересня.

Що означає березневе рівнодення

Кожен рік під час весняного рівнодення Сонце переходить в знак Овна, що знаменує початок астрологічної весни. У народі вважають, що в цей день кожен може пробудити в собі магічні здібності і закликати на свою сторону як добро, так і зло.

У березні додаткове підживлення дає природа, яка стрімко набирає силу після зимової сплячки. Люди виходять в поле, щоб обробляти землю і сіяти зерно. Згідно з віруваннями “посадити” можна не тільки рослини, але й найзаповітніші бажання. Що побажаєш – те і збудеться. Тому треба бути дуже обережним, щоб не попросити у долі щось небезпечне для себе або оточуючих.

Що не можна робити

Найголовніше правило – під час весняного рівнодення не думати про погане. В іншому випадку негативні емоції можуть втілитися в життя і нанести удар у майбутньому. З тієї ж причини заборонено лаятися, адже слова, сказані в запалі сварки, дійсно можуть нашкодити співрозмовнику. Намагайтеся не сердитися і стримуйте пориви агресії – це найбільш сильні і небезпечні емоції.

Не можна також плакати і сумувати. Такий настрій може “пустити коріння” і отруювати життя решту року, викликаючи хвороби і нездужання. Постарайтеся знайти привід для веселощів, зв'яжіться з друзями, у яких гарне почуття гумору, влаштуйте вечірку або займіться улюбленим хобі.

Не рекомендується пліткувати. Це не самий доброзичливий вчинок, а тому може накликати невдачу.

Саме в день рівнодення краще відкласти будь-яку роботу в полі, саду чи городі. В давнину люди помітили, що багато рослин не приживаються і гинуть, якщо були посаджені в цей час.

Є народне повір'я, що в рівнодення заборонено садити вербу – мало того, що деревце засохне, так ще і закличе нещастя.

Вважається, що після заходу сонця нечиста сила збирається на шабаш. Тому простим людям не можна виходити на вулицю без свічки, вогник якої захищає від пристріту.

Прикмети і ритуали рівнодення

Якщо налаштуватися на позитивний лад і не думати про погане – тоді день рівнодення принесе здоров'я, бадьорість і гарний настрій на довгий час.

Під час рівнодення здавна визначали погоду на всю весну. Мороз у цей день пророкує ще сорок заморозків. А от якщо на вулиці тепло і птахи повернулися з південних країн – чекай багатий врожай пшениці.

Гарна традиція – ходити в гості. Чим більше людей збереться в будинку, тим більше щастя буде у його мешканців.

Існує цікаве і просте ворожіння на здоров'я. Група виходить на вулицю на світанку або заході, і кожна людина підкидає в повітря пряник. Чим вище він піднімався, тим міцніше здоров'я буде у його володаря. Потім пряник можна і з'їсти.

У слов'янських народів була традиція пекти печиво у формі пташок. Але з'їдали тільки тільце, а ось крила і голову згодовували курям, гусям або іншим домашнім птахам. Крихти підкладали в шпаківні, які тут же прикріплювали до дерев.



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