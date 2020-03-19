В этот день очень легко призвать беду

Весеннее равноденствия играет особую мистическую роль в жизни практически каждого народа. Люди верят, что в этот день природа сбрасывает оковы зимы и окончательно принимает весну, как свою полновластную хозяйку. А чтобы не накликать несчастье, существуют народные приметы и запреты.

Когда равноденствие в 2020 году

Когда Земля меняет свое положение на орбите Солнца, сменяются времена года. В процессе длительность дня и ночи постепенно меняется, и в какой-то момент они делят сутки ровно пополам. Такое явление называется равноденствием (не путать с днем солнцестояния). Оно происходит дважды в году: весной и осенью.

В 2020-м время весеннего равноденствия приходится на 20 марта, а осеннее – на 22 сентября.

Что означает мартовское равноденствие

Каждый год во время весеннего равноденствия Солнце переходит в знак Овна, что знаменует начало астрологической весны. В народе считают, что в этот день каждый может пробудить в себе магические способности и призвать на свою сторону как добро, так и зло.

В марте дополнительную подпитку дает природа, которая стремительно набирает силу после зимней спячки. Люди выходят в поле, чтобы обрабатывать землю и сеять зерно. Согласно верованиям “посадить” можно не только растения, но и самые заветные желания. Что пожелаешь – то и сбудется. Поэтому нужно быть очень осторожным, чтобы не попросить у судьбы нечто опасное для себя или окружающих.

Что нельзя делать

Самое главное правило – во время весеннего равноденствия не думать о плохом. В противном случае негативные эмоции могут воплотиться в жизнь и нанести удар в будущем. По той же причине запрещено ругаться, ведь слова, сказанные в пылу ссоры, могут действительно навредить собеседнику. Старайтесь не сердиться и сдерживайте порывы агрессии – это самые сильные и опасные эмоции.

Нельзя также плакать и грустить. Такое настроение может “пустить корни” и отравлять жизнь весь оставшийся год, вызывая болезни и недомогания. Постарайтесь найти повод для веселья, свяжитесь с друзьями, у которых хорошее чувство юмора, устройте вечеринку или займитесь любимым хобби.

Не рекомендуется сплетничать. Это не самый доброжелательный поступок, а потому может накликать неудачу.

Именно в день равноденствия лучше отложить любую работу в поле, саду или огороде. В древности люди заметили, что многие растения не приживаются и погибают, если были посажены в это время.

Есть народное поверье, что в равноденствие нельзя сажать вербу – мало того, что деревце засохнет, так еще и призовет несчастье.

Считается, что после захода солнца нечистая сила собирается на шабаши. Поэтому простым людям нельзя выходить на улицу без свечи, огонек которой защищает от сглаза.

Приметы и ритуалы в равноденствие

Если настроиться на позитивный лад и не думать о плохом – тогда день равноденствия принесет здоровье, бодрость и хорошее настроение на долгое время.

Во время равноденствия издавна определяли погоду на всю весну. Мороз в этот день пророчит еще сорок заморозков. А вот если на улице тепло и птицы вернулись из южных стран – жди богатый урожай пшеницы.

Хорошая традиция – ходить в гости. Чем больше людей соберется в доме, тем больше счастья будет у его жильцов.

Существует интересное и простое гадание на здоровье. Группа выходит на улицу на рассвете или закате, и каждый человек подбрасывает в воздух пряник. Чем выше он поднимался, тем крепче здоровье будет у его обладателя. Потом пряник можно и съесть.

У славянских народов была традиция печь печенье в форме птиц. Но съедали только тельце, а вот крылья и голову скармливали курам, гусям или другим домашним птицам. Крошки подкладывали в скворечники, которые тут же прикрепляли к деревьям.



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