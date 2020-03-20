Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с важным заявлением

В частности в новом видеообращении он рассказал, как уговорил свою мать не выходить из дома из-за карантина. И призвал украинцев, сделать то же самое. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

"Сегодня я позвонил своей маме, все эти дни я прошу ее оставаться дома, и все эти дни она не очень слушается. Говорит: "Лучше меня никто не выберет необходимые продукты". Но, в конце концов, мне удалось ее убедить. И мама согласилась не выходить из дома без лишней надобности", – отметил он.

Зеленский также призвал украинцев позаботиться о своих пожилых родственниках в условиях карантина. Позвонить родителям, бабушкам, дедушкам. Привезте им все необходимое. Или заказать им онлайн доставку продуктов и лекарств. Либо же научить их самих делать такие заказы онлайн.

Президент попросил всех сделать все, чтобы минимизировать выход пожилых людей на улицу и их контакты в магазинах, банках или на почте. По его словам, это не даст вирусу шансов.

Как сообщалось, украинец, который живет в Китае, рассказал, как в этой стране удалось победить эпидемию коронавируса.

Он подчеркнул, что люди практически не выходили на улицу, носили маски, а также до сих пор на каждом шагу у людей замеряют температуру.

Почти все входы в метро были оборудованы лазерными или инфракрасными термометрами, которые выводят на экран температуру тела.

Напомним, в связи с распространением коронавируса в Украине могут ввести чрезвычайное положение. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

По его мнению, меры в Киевский, Харьковский и Житомирской областях позволяют психологически подготовить украинцев к такому шагу.

Напомним, как изменится жизнь украинцев на карантине.

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