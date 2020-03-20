Житель Черновцов, у которого первым в Украине зафиксировали коронавирус, выздоровел

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

"Пациенту из Черновцов было повторное лабораторный анализ на коронавирус. И он во второй раз показал отрицательный результат. А значит, можем констатировать официально: в Украине есть первый человек, который оправился от коронавируса", - сказал он.

Также Зеленский отметил, что сегодня мужчины, выздоровел, выпишут и он вернется домой.

При этом он подчеркнул, что побороть коронавирус можно только соблюдая правила гигиены и изоляции.

Также Зеленский рассказал, что врачи получили первую партию экспресс тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии НАН Украины. А в ближайшие 48 часов Украина 10 млн точных лабораторных тестов из Китая. Они будут распространены на все области. А также 10 аппаратов искусственной вентиляции легких и 400 тыс. экспресс-тестов.

В аптеки будут дпоставлены1 млн масок.

Напомним, что 49-летний мужчина из Черновцов узнал о том, что у него коронавирус в свой день рождения - 3 марта. До этого он был в Италии и возвращался домой в Украину через Румынию. Симптомы у мужчины появились через неделю после начала путешествия, он действовал правильно - минимизировал контакты и сразу 28 февраля обратился за помощью к специалистам.

Его жена была в близком контакте с ним, но так и не заболела. Однако не смотря на это, женщина столкнулась с жестокими протестами соседей, которые требовали, чтобы она самоизолировалась. После чего супруга украинца приняла решение об обсервации.

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