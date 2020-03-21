У мережі з'явилося відео, де робітники в Мадриді розвантажують захисні маски української фірми “Бук”

Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося на іспанському телебаченні.

На опублікованих кадрах видно, як розвантажують коробки з логотипом української компанії "BUK" та її слоганом "Чисте повітря в будь-яких умовах".

При цьому не було вказано, яку кількість таких респіраторів закупила Іспанія і коли це було зроблено.

Варто відзначити, що на даний момент в Україні дефіцит масок через те, що українські підприємці почали вивозити їх ще тоді, коли пандемія Covid-19 починалася в Китаї.



Як відомо, влада України заборонили експорт медичного обладнання і засобів.

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На кадрах видно, що на пачці з 5 пов'язок варто цінник в 115 гривень.

Такі кадри, м'яко кажучи, не потішили українців. "Це Україна. Будь горе це можливість заробити. Так завжди було. З дна ми не піднімалися.", "Згодна з вами, це дно)) завжди знайдуться людці, з убогою душею, і не факт що цим обмежиться. Будуть скуповувати товари першої необхідності, а потім просто перепродавати! Є громадяни, які думають що вони безсмертні й вічні)) ну - ну!", "Сором! Жадібність зашкалює", - писали в мережі.

Нагадаємо, що курс стрімко змінюється, українців попередили про зростання цін: «Валюти не буде».

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