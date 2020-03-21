Террорист "ДНР" Сергей Лашин заявил, что войну на Донбассе в 2014 начали российские наемники

Как передает Politeka.net, видео признания опубликовал журналист Денис Казанский. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Я могу сказать так, что если честно, 2014 год делали россияне. Местные вообще не напрягались. Они думали: "А чего нам напрягаться? Сейчас вот "зеленые человечки" приедут и все сделают. Зачем нам вступать в это "ополчение"?" – заявил он.

Ранее Главарь "ДНР" Александр Ходаковский сделал ошеломляющее признание об обстрелах боевиков мирного населения на Донбассе.

По его словам, он лично приказал накрыть центр Ясиноватой из "Градов", понимая значения потери этого города.

Также он подчеркнул, что в это решении его направлял Господь.

"Мы должны были задействовать БМ-21 град, потому что у нас не было просто артиллерийских снарядов на тот момент", - признался террорист.

Ранее российский режиссер Карен Шахназаров, который поддерживает преступный путинский режим, заявил, что Украина является виновником в войне на Донбассе.

Пропагандист умолчал о вооруженном вторжении оккупантов на восток и цинично заявил, что причиной трагедии послужила отмена закона о русском как региональном языке Донбасса.

Напомним, бойцы ВСУ эффектно ликвидировали главарей "Л/ДНР", «отомстили за все».

Как сообщала Politeka, озверевшие оккупанты на Донбассе расстреляли бойцов ВСУ из артиллерии.

Также Politeka писала, что девушка погибшего на Донбассе бойца ВСУ огорошила признанием.