В Черновцах усилили карантинные меры в связи с новыми случаями инфицирования коронавирусом

Как передает Politeka.net, о таком решении сообщил мэр города Алексей Каспрук.

По его словам, обязательный масочный режим будет введен с понедельника, 23 марта.

"Итак, мы будем контролировать, чтобы на действующие рынки, действующие супермаркеты и небольшие магазины, и другие объекты, которые работают, не допускались посетители, которые не носят средства индивидуальной защиты, то есть - маски. Любые - самодельные, купленные", - заявил градоначальник.

Кроме того, он подчеркнул, что власти делают все возможное для обеспечения жителей города защитными масками.

"Понимаю, что сейчас будет огромное количество вопросов, где эти маски взять - мы делаем все возможное, для того, чтобы обеспечить черновчан этими средствами защиты. Сегодня ведется работа по нашим предприятиям легкой промышленности - начинается пошив масок, надо будет время", - отметил он.

Кроме того, Черновцы полностью "изолировались" - на границе города бетонные блокпосты и усиленный режим карантина в городе.

Похожая ситуация и в Тернополе. В городе полностью останавливается пассажирский транспорт и вводится масочный режим.



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На кадрах видно, что на пачке с 5 повязок стоит ценник в 115 гривен.

Такие кадры, мягко говоря, не порадовали украинцев. "Это Украина. Любое горе это возможность заработать. Так всегда было. С дна мы не поднимались.", " Согласна с вами, это дно)) всегда найдутся людишки, с убогой душонкой, и не факт что этим ограничится. Будут скупать товары первой необходимости, а потом просто перепродавать! Есть граждане, думающие что они бессмертные и вечные)) ну- ну!", "Стыдоба! Жадность зашкаливает", - писали в сети.

Напомним, что курс стремительно меняется, украинцев предупредили о росте цен: «Валюты не будет».

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