В Черновцах усилили карантинные меры в связи с новыми случаями инфицирования коронавирусом

Как передает Politeka.net, о таком решении сообщил мэр города Алексей Каспрук.

По его словам, обязательный масочный режим будет введен с понедельника, 23 марта.

"Итак, мы будем контролировать, чтобы на действующие рынки, действующие супермаркеты и небольшие магазины, и другие объекты, которые работают, не допускались посетители, которые не носят средства индивидуальной защиты, то есть - маски. Любые - самодельные, купленные", - заявил градоначальник.

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Кроме того, он подчеркнул, что власти делают все возможное для обеспечения жителей города защитными масками.

"Понимаю, что сейчас будет огромное количество вопросов, где эти маски взять - мы делаем все возможное, для того, чтобы обеспечить черновчан этими средствами защиты. Сегодня ведется работа по нашим предприятиям легкой промышленности - начинается пошив масок, надо будет время", - отметил он.

Коронавірус. День 18. Підсумки.

Gepostet von Олексій Каспрук am Freitag, 20. März 2020

Кроме того, Черновцы полностью "изолировались" - на границе города бетонные блокпосты и усиленный режим карантина в городе.

Похожая ситуация и в  Тернополе. В городе полностью останавливается пассажирский транспорт и вводится масочный режим.

Ранее мы сообщали, что некоторые столичные супермаркеты решили заработать на панике из-за коронавируса.

На кадрах видно, что на пачке с 5 повязок стоит ценник в 115 гривен.

Такие кадры, мягко говоря, не порадовали украинцев.

"Это Украина. Любое горе это возможность заработать. Так всегда было. С дна мы не поднимались.", " Согласна с вами, это дно)) всегда найдутся людишки, с убогой душонкой, и не факт что этим ограничится. Будут скупать товары первой необходимости, а потом просто перепродавать! Есть граждане, думающие что они бессмертные и вечные)) ну- ну!", "Стыдоба! Жадность зашкаливает", - писали в сети.

Напомним, что курс стремительно меняется, украинцев предупредили о росте цен: «Валюты не будет».

Ранее Politeka писала о том, что гривну опасно брать в руки, экстренное заявление НБУ: что теперь будет с деньгами.

Также Politeka писала о том, что Амелин рассказал, какую пользу может извлечь Украина из коронавируса.

 

 