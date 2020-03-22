Вооруженные Силы Украины будут взаимодействовать с правоохранительными органами по обеспечению общественной безопасности во время карантина

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

В сообщении министерства отмечается, что "с 22 марта в населенных пунктах и ​​военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины, которые будут действовать во взаимодействии с работниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии Украины".

При этом в министрестве добавляют, что личные состав, который будет участвовать в патрулировании, обеспечат средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами.

Отметим, за соблюдением правил карантина в стране ежедневно следят более 16 тысяч полицейских.

В настоящий момент карантин действует до 3 апреля (но возможно его продление), в некоторых областях введено чрезвычайное положение. В связи с этим ограничено передвижение: отменены поезда и пригородные автобусы, украинцев просят без необходимости не выходить из дома и надевать защитные маски на улице.

Ранее мы сообщали, из-за карантина в стране отменены штрафы за просроченные платежи по коммуналке. Так, на протяжении 30 дней запрещается начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги. К тому же отменяются отключения должников и принудительное выселение из жилья по решению судов о взыскании задолженности за комуслуги.

До этого мы сообщали президент Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает банкам начислять пеню и повышать проценты по кредитам во время карантина.

По состоянию на 21 час 21 марта, в Украине зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Напомним, что Андрей Пальчевский раскрыл, как сейчас обстоят дела с коронавирусом: "Не только ограбят, но и...".

Также Politeka сообщала, что биолог раскрыла, когда закончится пандемия коронавируса: есть два условия...