В Україні починається другий етап боротьби з коронавірусом, який полягає в протистоянні COVID-19 не тільки запобіжними заходами, але і безпосередньо лікуванням хвороби

Про це в понеділок, 23 березня, заявив міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець, передає Politeka.net з посиланням на сторінку МОЗ в соцмережі Фейсбук.

"Україна, на жаль, не змогла прийняти жорсткі заходи, щоб не впустити вірус. Тому зараз, в даний момент, у нас вже є осередки, які прийшли не з Китаю чи з Європи, а є нашими, місцевими осередками. Тобто починається другий етап, і ми повинні не допустити пандемії в країні", - повідомив Ємець.

Міністр попередив про важливість другого етапу, так як третій - це вже смертність.

"Зараз дуже важливо локалізувати вогнища вірусу, хоча зробити це дуже складно. Тому що третій етап цього невидимого ворога - смертність. Якщо китайцям вдалося досягти показника смертності 3-4%, то Італії не вдалося, і там 8-9%. Я сьогодні зібрав фахівців, які будуть працювати у медичній реформі західного зразка .... Ці фахівці можуть зробити так, що у нас смертність буде менше, ніж навіть у Китаї ", - заявив Ємець.

Нагадаємо, за станом на 10 годин 23 березня в Україні 73 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 26 нових випадків.

Раніше ми повідомляли, відомий астролог Влад Росс спрогнозував, коли COVID-19 піде з України. За його словами, вже в травні коронавірус ослабне настільки, що "перетвориться" на звичайний грип.

Експерт підкреслив, що пандемія є уроком для жителів Землі.

«Найнебезпечніше поширення коронавіруса пов'язано з Меркурієм у сузір'ї Риб. Риби – це бацили, всякого роду інфекції, віруси. Меркурій – це планета повітря, а Риби – це знак води, тому вірус може розповсюджуватися повітряно-крапельним шляхом», - пояснив астролог спалах з точки зору зірок.

У той же час з'явилася інформація, що медики Чехії відкрили ліки проти коронавіруса. Зокрема, міністр охорони здоров'я Адам Войтех повідомив, що потенційно ефективним у боротьбі з COVID-19 є протималярійний лікарський препарат Plaquenil.

До цього ми розповідали, що 16 березня в США стартував експеримент на людях - першим добровольцям ввели розроблену в короткі терміни вакцину. Зазначається, якщо дослідження і завершиться успіхом, то масове виробництво вакцини почнеться не раніше ніж через рік.

Нагадаємо, продукти стануть розкішшю для українців, подорожчання не за горами: «Першими відреагують…»

Також Politeka писала, що перший одужав від коронавіруса українець приголомшив одкровенням про лікуванні: "70% за свій рахунок".