В ближайшее время украинцев ожидает подорожание на целый ряд продуктов из-за ситуации с коронавирусом

Об этом сообщает «Главред» со ссылкой на Украинский клуб аграрного бизнеса, одной из причин подорожания также является искусственная девальвация гривны.

Так, первыми, кто подорожает и потеряет конкурентоспособность, станут цитрусовые и бананы.

Кроме того, подорожает и замороженная рыба – ее на украинский рынок экспортируют 96%. Также за границей закупают заменители табака, этиловый спирт, вино и шоколад.

До этого мы писали, что в связи с распространением коронавируса в Украине могут ввести чрезвычайное положение. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

Он считает, что меры в Киевский, Харьковский и Житомирской областях позволяют психологически подготовить украинцев к такому шагу.

«Это - не апокалиптические предсказания с целью добавить испуг и панику. Это - перечень эффективных государственных мер и социально ответственного поведения граждан, которые позволяют преодолевать коронавирусную угрозу», - заявил Варченко.

Введение чрезвычайного положения предусматривает следующее:

Работать будет только тот бизнес, который критически необходим для жизнеобеспечения страны.

Особый порядок распределения продуктов питания.

Мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений.

Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

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