В Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни
Об этом в понедельник, 23 марта, заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец, передает Politeka.net со ссылкой на страницу МОЗ в соцсети Фейсбук.
"Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус. Поэтому сейчас, в данный момент, у нас уже есть очаги, которые пришли не из Китая или из Европы, а являются нашими, местными, очагами. То есть начинается второй этап, и мы должны не допустить пандемии в стране", - сообщил Емец.
Министр предупредил о важности второго этапа, так как третий - это уже смертность.
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"Сейчас очень важно локализовать очаги вируса, хотя сделать это очень сложно. Потому что третий этап этого невидимого врага - смертность. Если китайцам удалось достичь показателя смертности 3-4%, то Италии не удалось, и там 8-9%. Я сегодня собрал специалистов, будут работать в медицинской реформе западного образца ... Эти специалисты могут сделать так, что у нас смертность будет меньше, чем даже в Китае ", - заявил Емец.
Напомним, по состоянию на 10 часов 23 марта в Украине 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 26 новых случаев.
Ранее мы сообщали, известный астролог Влад Росс спрогнозировал, когда COVID-19 уйдет из Украины. По его словам, уже в мае коронавирус ослабнет настолько, что "превратится" в обычный грипп.
Эксперт подчеркнул, что пандемия является уроком для жителей Земли.
«Самое опасное распространение коронавируса связано с Меркурием в созвездии Рыб. Рыбы – это бациллы, всякого рода инфекции, вирусы. Меркурий – это планета воздуха, а Рыбы – это знак воды, потому вирус может распространяться воздушно-капельным путем», - объяснил астролог вспышку с точки зрения звезд.
В то же время появилась информация, что медики Чехии открыли лекарство против коронавируса. В частности, министр здравоохранения Адам Войтех сообщил, что потенциально эффективным в борьбе с COVID-19 является противомалярийный лекарственный препарат Plaquenil.
До этого мы рассказывали, что 16 марта в США стартовал эксперимент на людях - первым добровольцам ввели разработанную в короткие сроки вакцину. Отмечается, если исследование и завершится успехом, то массовое производство вакцины начнется не ранее чем через год.
Напомним, продукты станут роскошью для украинцев, подорожание не за горами: «Первыми отреагируют…»
Также Politeka писала, что первый выздоровевший от коронавируса украинец огорошил откровением о лечении: "70% за свой счет".