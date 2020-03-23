Епідемія коронавіруса, якої, якщо вірити місцевим ЗМІ, в ОРДЛО немає і в помині, насправді вже пожинає свої страшні плоди

Ситуація з поширенням хвороби на території «Л/ДНР» набирає загрозливих масштабів і виходить з-під контролю, передає телеграм-канал «Вільнодумець» з посиланням на джерела в «МОЗ ДНР».

Співробітники «міністерства» нарікають, що навіть 38 російських лікарів-вірусологів та інфекціоністів безсилі перед коронавірусом і з останніх сил намагаються хоча б приховувати від громадськості реальну картину.

А вона стає все більш очевидною.

«В інфекційних відділеннях Пролетарського, Куйбишевського та Калінінського районів Донецька вже перебувають понад 30 осіб з явними симптомами короновіруса (висока температура, сухий кашель і задишка). Однак цей діагноз їм не ставлять. Відділення колишнього Донецького обласного протитуберкульозного диспансеру та Донецького міського туберкульозного диспансеру повністю забиті хворими з діагнозами «двостороння пневмонія» і «туберкульоз». При цьому у більшості з них ознаки захворювання на короновірус», – повідомляє автор.

Лікарі не можуть підтвердити або спростувати небезпечний діагноз, оскільки тестів на коронавірус немає. Задовольняються тестами на туберкульоз і грип, 70% з яких дають негативний результат. Медики вважають, що це побічно вказує на короновірус.

Крім тестів, у лікарнях на окупованих територіях немає захисних костюмів, засобів дезінфекції, медичних препаратів, а також апаратів ШВЛ. Медсестри перед страхом зараження масово звільняються, що спровокувало гостру нестачу персоналу для боротьби з хворобою.

Ще гірша ситуація на фронті. Після термінового огляду бойовиків з 1 Армійського корпусу, в тому числі і на пердовой, виявлені хворі з ознаками коронавіруса, туберкульозу і грипу. Їх негайно госпіталізували, однак, за словами лікарів, якщо найближчим часом не завезуть тести для визначення короновіруса, не створять умов для локалізації та лікування хворих, то епідемія може викосити цілі ділянки на лінії фронту, куди фахівці навідуються рідко.

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