Смертельно опасный коронавирус COVID-19 распространился по всему миру

По всему миру принимаются беры безопасности, чтобы недуг отступил, пишет Politeka.net. Люди в панике, однако находится место и для юмора.

Так, художник Алеша Ступин опубликовал новую карикатуру, которая высмеивает так называемых ватников (ироническое прозвище людей, которые высказывают пророссийские и патриотические настроения, в частности, радикально-настроенные граждане).

Принято считать, что ватники употребляют алкоголь и носят ватник, валенки и шапку-ушанку. Автор карикатуры именно таким и изобразил данного персонажа.

На картинке предстал указанный ватник с бутылкой и рюмкой. У него открыт рот и широко раскрыты галаз, а двигается он в сторону коронавируса. Последний убегает от человека со словами: "Ну, его нах, еще какую-нибудь заразу подхвачу".

За 10 часов публикации в Твиттере и Фейсбуке собрали сотни лайков и много комментариев.

"Путин какой-то округлый. Обожрался, что ли?", "Боится ватовирус подцепить", "Колобок))", "Клин клином ВЫШИБАЮТ, у нас он не приживется, не те комфортные условия (условно теплых и благополучных стран), здесь ему НЕ БУДУТ уделять столько внимания (холить и лелеять). Обидится и уйдет. А, если серьезно, то, похоже, мы направляемся к самокарантину", "нас не берет из-за лишней хромосомы", "Слышь, коронавирус, третьим будешь?", "Слева вирус, а кто справа?", - написали пользователи сети.

По данным на 15 марта, число заболевших COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, по всему миру составляет более 153,5 тысяч человек, 5735 из них скончались.

Напомним, специалисты говорят, что для избежания заражения, не стоит посещать массовые мероприятия, а также нужно часто мыть руки с мылом.

Однако в России, несмотря на предупреждения, прошло массовое мероприятие. Так, сотни верующих выстроились к частице мощей пророка Иоанна Предтечи, которую привезли в Казанский собор Петербурга из Иерусалима.

Верующие без страха заразиться целовали один за одним иконы. При этом стекло иногда протирала одной тряпкой девушка-волонтер.

Напомним, что коронавирус прорвался в "ДНР", у боевиков паника: "Закрывай границу!".

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