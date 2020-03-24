Долар і євро б'ють всі рекорди, нові цифри в обмінниках вражають: курс валют від НБУ

Курс валют в Україні 24 березня спровокує справжню паніку, гривні влаштують масове побиття.

зокрема, сто доларів національний регулятор встановив на рівні 2811,26 гривень (+37,4). А курс євро Національний банк встановить в наступному діапазоні: 3024,63 грн за 100 банкнот (+61,04).

Також у Національному банку розповіли, що до полудня минулого дня долар торгувався за курсом 28,1333 за одну банкноту.

Зеленський перейшов до погроз, опубліковано повне відео: "Влада введе режим НС, щоб..."

У зверненні до українців Володимир Зеленський пообіцяв кримінальну відповідальність всім, хто нелегально продає медичні товари та завищує ціни на них і не став заперечувати можливість введення режиму НС.

«Окремо хочу звернутися до окремим нашим політикам. У складні для країни часи займатися політичним хайпи - фактично рівноцінно мародерству. Ви говорите, що влада введе надзвичайний стан, щоб під шумок протягнути якісь непопулярні рішення. Можу сказати тільки одне - не судіть інших по собі, по своєму досвіду і по своїм, якщо можна так сказати, життєвим принципам», - заявив він.

В Україні десять нових випадків коронавіруса, подробиці

На сьогодні виявлено 83 інфікованих коронавірусом в Україні. У понеділок надійшла інформація про 10 нових випадку коронавіруса.

Кількість хворих в столиці стрімко збільшується. 23 березня тести на коронавірус дали позитивний результат у 4 осіб. Таким чином, зараз у столиці зафіксовано 33 випадки.

Раніше було зафіксовано:

25 випадків інфікування в Чернівецькій області (1 - летальний, 1 одужав).

5 випадків у Київській області.

5 хворих в Івано-Франківській області (1 летальний).

2 випадки в Житомирській області (1 летальний).

2 хворих в Дніпропетровській області.

2 випадки у Львівській області.

2 інфікованих в Тернопільській області.

1 випадок в Закарпатській області.

1 випадок в Черкаській області.

1 випадок у Донецькій області.

Нагадаємо, коронавірус прорвався в «Слугу народу».

Як повідомляла Politeka, українців масово покарали за порушення правил карантину.

Також Politeka писала, що карантин в Україні максимально посилюють з 24 березня: повний список заборон і нових обмежень.