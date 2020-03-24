Долар і євро б'ють всі рекорди, нові цифри в обмінниках вражають: курс валют від НБУ
Курс валют в Україні 24 березня спровокує справжню паніку, гривні влаштують масове побиття.
зокрема, сто доларів національний регулятор встановив на рівні 2811,26 гривень (+37,4). А курс євро Національний банк встановить в наступному діапазоні: 3024,63 грн за 100 банкнот (+61,04).
Також у Національному банку розповіли, що до полудня минулого дня долар торгувався за курсом 28,1333 за одну банкноту.
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Зеленський перейшов до погроз, опубліковано повне відео: "Влада введе режим НС, щоб..."
У зверненні до українців Володимир Зеленський пообіцяв кримінальну відповідальність всім, хто нелегально продає медичні товари та завищує ціни на них і не став заперечувати можливість введення режиму НС.
«Окремо хочу звернутися до окремим нашим політикам. У складні для країни часи займатися політичним хайпи - фактично рівноцінно мародерству. Ви говорите, що влада введе надзвичайний стан, щоб під шумок протягнути якісь непопулярні рішення. Можу сказати тільки одне - не судіть інших по собі, по своєму досвіду і по своїм, якщо можна так сказати, життєвим принципам», - заявив він.
В Україні десять нових випадків коронавіруса, подробиці
На сьогодні виявлено 83 інфікованих коронавірусом в Україні. У понеділок надійшла інформація про 10 нових випадку коронавіруса.
Кількість хворих в столиці стрімко збільшується. 23 березня тести на коронавірус дали позитивний результат у 4 осіб. Таким чином, зараз у столиці зафіксовано 33 випадки.
Раніше було зафіксовано:
25 випадків інфікування в Чернівецькій області (1 - летальний, 1 одужав).
5 випадків у Київській області.
5 хворих в Івано-Франківській області (1 летальний).
2 випадки в Житомирській області (1 летальний).
2 хворих в Дніпропетровській області.
2 випадки у Львівській області.
2 інфікованих в Тернопільській області.
1 випадок в Закарпатській області.
1 випадок в Черкаській області.
1 випадок у Донецькій області.
Нагадаємо, коронавірус прорвався в «Слугу народу».
Як повідомляла Politeka, українців масово покарали за порушення правил карантину.
Також Politeka писала, що карантин в Україні максимально посилюють з 24 березня: повний список заборон і нових обмежень.