Доллар и евро бьют все рекорды, новые цифры в обменниках поражают: курс валют от НБУ
Курс валют в Украине 24 марта спровоцирует настоящую панику, гривне устроят массовое избиение.
В частности, сто долларов национальный регулятор установил на уровне 2811,26 гривен (+37,4). А курс евро Национальный банк установит в следующем диапазоне: 3024,63 грн за 100 банкнот (+61,04).
Также в Национальном банке рассказали, что к полудню прошлого дня доллар торговался по курсу 28,1333 за одну банкноту.
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В обращении к украинцам Владимир Зеленский пообещал уголовную ответственность всем, кто нелегально продает медицинские товары и завышает цены на них и не стал отрицать возможность введения режима ЧП.
«Отдельно хочу обратиться к отдельным нашим политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом - фактически равноценно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протянуть какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно - не судите других по себе, по своему опыту и по своим, если можно так сказать, жизненным принципам», - заявил он.
В Украине десять новых случаев коронавируса, подробности
На сегодня выявлено 83 инфицированных коронавирусом в Украине. В понедельник поступила информация о 10 новых случая коронавируса.
Количество заболевших в столице стремительно увеличивается. 23 марта тесты на коронавирус дали положительный результат у 4 человек. Таким образом, сейчас в столице зафиксировано 33 случая.
Ранее было зафиксировано:
25 случаев инфицирования в Черновицкой области (1 - летальный, 1 выздоровел).
5 случаев в Киевской области.
5 заболевших в Ивано-Франковской области (1 летальный).
2 случая в Житомирской области (1 летальный).
2 заболевших в Днепропетровской области.
2 случая во Львовской области.
2 инфицированных в Тернопольской области.
1 случай в Закарпатской области.
1 случай в Черкасской области.
1 случай в Донецкой области.
Напомним, коронавирус прорвался в «Слугу народа».
Как сообщала Politeka, украинцев массово наказали за нарушение правил карантина.
Также Politeka писала, что карантин в Украине максимально ужесточают с 24 марта: полный список запретов и новых ограничений.