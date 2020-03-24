Доллар и евро бьют все рекорды, новые цифры в обменниках поражают: курс валют от НБУ

Курс валют в Украине 24 марта спровоцирует настоящую панику, гривне устроят массовое избиение.

В частности, сто долларов национальный регулятор установил на уровне 2811,26 гривен (+37,4). А курс евро Национальный банк установит в следующем диапазоне: 3024,63 грн за 100 банкнот (+61,04).

Также в Национальном банке рассказали, что к полудню прошлого дня доллар торговался по курсу 28,1333 за одну банкноту.

Зеленский перешел к угрозам, опубликовано полное видео: "Власть введет режим ЧП, чтобы..."

В обращении к украинцам Владимир Зеленский пообещал уголовную ответственность всем, кто нелегально продает медицинские товары и завышает цены на них и не стал отрицать возможность введения режима ЧП.

«Отдельно хочу обратиться к отдельным нашим политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом - фактически равноценно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протянуть какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно - не судите других по себе, по своему опыту и по своим, если можно так сказать, жизненным принципам», - заявил он.

В Украине десять новых случаев коронавируса, подробности

На сегодня выявлено 83 инфицированных коронавирусом в Украине. В понедельник поступила информация о 10 новых случая коронавируса.

Количество заболевших в столице стремительно увеличивается. 23 марта тесты на коронавирус дали положительный результат у 4 человек. Таким образом, сейчас в столице зафиксировано 33 случая.

Ранее было зафиксировано:

25 случаев инфицирования в Черновицкой области (1 - летальный, 1 выздоровел).

5 случаев в Киевской области.

5 заболевших в Ивано-Франковской области (1 летальный).

2 случая в Житомирской области (1 летальный).

2 заболевших в Днепропетровской области.

2 случая во Львовской области.

2 инфицированных в Тернопольской области.

1 случай в Закарпатской области.

1 случай в Черкасской области.

1 случай в Донецкой области.

Напомним, коронавирус прорвался в «Слугу народа».

Как сообщала Politeka, украинцев массово наказали за нарушение правил карантина.

Также Politeka писала, что карантин в Украине максимально ужесточают с 24 марта: полный список запретов и новых ограничений.