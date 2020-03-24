Народний артист Росії, композитор і режисер Володимир Назаров різко висловився про артистів і журналістів, які підтримують агресію РФ у бік України

Свій коментар він дав в інтерв'ю "Апострофу".



За його словами, російські артисти "продали свою честь і ради такі ж за шматок ковбаси".

"Табакову, Захарову, Хазанову, Пореченкову, всім по заслузі. Ось так повинні закінчуватися біографії усіх, хто служить не культуру, а Бог нагородив їх талантом. Всі, кого я перерахував - дуже талановиті люди. Вони честь і совість народна, але продали все це. Продали за шматок ковбаси, за можливість керувати театрами і пиляти бюджети", - заявив він.

Не обійшов стороною актор і кремлівського пропагандиста Дмитра Кисельова.

"Я вже не кажу про журналістів-сволочах, на руках яких кров хлопчаків, похованих у Новомосковську та в інших містах України і Росії. Вони думають, що вони лише журналісти, а це все Путін. Всі сядете на лаву підсудних! Кожен зобов'язаний відповідати за те, що він сіє. Я пам'ятаю Димочку Кисельова з дитинства, він ріс і розвивався на моїх очах. Я пам'ятаю його у вишиванці і з "оселедцем" на голові, коли він тут, в Україні працював! Ось цьому пеклі все одно, рідну матір продасть. Його потрібно посадити на лаву в Гаазі разом з його господарями", - переконаний актор.



Раніше ми повідомляли, що топ-пропагандист Кремля Дмитро Кисельов виступив з панічним заявою з-за пандемії коронавіруса. Так, пропагандист визнав, що ситуація в Російській Федерації важка.

Кисельов зауважив, що у свідомості росіян не спостерігається і потрібно переходити до "важкої артилерії", а ситуація з китайським коронавірусом в Російській Федерації може бути важче, ніж про це повідомляють офіційно.