Не встигли в Пенсійному фонді анонсувати виплати для пенсіонерів у розмірі тисячі гривень, як за справу взялися шахраї

Зловмисники придумали новий спосіб обкрадання банківських карток, передає Politeka з посиланням на повідомлення правоохоронців.

За інформацією поліції, спочатку людина отримує SMS-повідомлення нібито від Національного банку України. У тексті йдеться: «Вам було нараховано одноразову допомогу в надзвичайній ситуації в розмірі 1000 гривень». Також там вказані номери телефонів «для довідок».

Громадяни спочатку чекають на обіцяну тисячу, а коли вона не приходить, починають дзвонити за вказаними в SMS телефонними номерами. Слухавку беруть шахраї, які в ході розмови вивідують всю необхідну інформацію по карті, а потім обнуляють рахунок довірливого пенсіонера.

У Нацбанку України заявили, що подібні телефонні повідомлення до них ніякого відношення не мають, підкресливши, що регулятор не нараховує і не виплачує соціальну допомогу, а також не організовує розіграші лотереї.

«Не дзвоніть за вказаними телефонами. Нікому не повідомляйте свої особисті дані та інформацію про карти і рахунки. Розкажіть про це друзям, знайомим, рідним, батькам і бабусі з дідусем», – попереджає НБУ.

Раніше ми розповідали про те, що в соціальних мережах запустили аферу, з допомогою якої у довірливих українців знімають гроші з банківської картки. Шахраї прикриваються іменем президента України Володимира Зеленського.

«По Facebook і Інстаграму гуляє новий, вельми невдалий розвод: нібито «Зеленський підписав указ про видачу 15 тисяч гривень кожному жителю України», – пишуть користувачі.

Тим, хто клюнув на це повідомлення, пропонують пройти опитування на сайті. Після цього користувач потрапляє на інтернет-сторінку, де йому радять зробити «закріплюючий платіж» на суму 150 гривень.

«При оплаті вас попросять ввести телефон і пошту, потім номер банківської картки та її інші реквізити. Ваші гроші, звичайно ж, йдуть у нікуди», – попереджають українців.

Наголошується, що сайт адмініструється з Москви.

Нагадаємо, з рахунків українців в ПриватБанку зникають гроші.

Як повідомляла Politeka, шахраї здійснили нову масову атаку на українців.

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