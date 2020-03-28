Курс гривні буде стабільним і до осені і збережеться приблизно на нинішньому рівні



Такий прогноз у коментарі Главреду розповів астролог Влад Росс.

За його словами, більше 28 гривень долар коштувати не буде.

"Юпітер завжди викликає оптимізм на ринку. А в квітні і травні він буде дуже сильний. І після якогось кризи гривні, який ми спостерігали досі, буде оптимістична хвиля, і наша гривня більше знецінюватися не буде поки що", – запевняє астролог.

Однак, він упевнений, що у зв'язку з економічною кризою ситуація в корені зміниться.

"За моїми прогнозами, дефолту не буде, бо страшилки на кшталт "долар по сто гривень" – це все дурниця. Україна зможе домовитися з МВФ, і Фонд виділить їй транш. А раз так, то дефолту точно не буде. Якщо гривня і знеціниться в період кризи, то максимум – в два рази. Відповідно, якщо долар був 25 гривень, то восени може бути 45 гривень або 50 гривень максимум. Однак я думаю, що гривня глибше 40 не впаде", – резюмував астролог.

Раніше ми повідомляли, що курс долара в Україні підтримується штучно, реальна ситуація сильно відрізняється від того, що ми бачимо в обмінниках. Про це заявив економічний експерт Віктор Скаршевський.

За його словами, відкладене питання про новий кредит Міжнародного валютного фонду не є критичним для України.

Відзначимо, що багато експертів пов'язують зростання курсу валют з епідемією коронавируса і очікують, що незабаром курс долара в Україні переступить через позначку в 30 гривень.



Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів через коронавірус: такого не було з 2009 року.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк змінив курс долара і євро, гривня йде в атаку: чого чекати українцям.

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