Курс гривны будет устойчивым и до осени и сохранится примерно на нынешнем уровне



Такой прогноз в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По его словам, больше 28 гривен доллар стоить не будет.

"Юпитер всегда вызывает оптимизм на рынке. А в апреле и мае он будет очень силен. И после некоего кризиса гривны, который мы наблюдали до сих пор, последует оптимистичная волна, и наша нацвалюта больше обесцениваться не будет пока что", – уверяет астролог.

В то же время, он уверен, что в связи с экономическим кризисом ситуация в корни изменится.

"По моим прогнозам, дефолта не будет, потому страшилки вроде "доллар по сто гривен" – это все ерунда. Украина сумеет договориться с МВФ, и Фонд ей выделит транш. А раз так, то дефолта точно не будет. Если гривна и обесценится в период кризиса, то максимум – в два раза. Соответственно, если доллар был 25 гривен, то осенью может быть 45 гривен или 50 гривен максимум. Однако я думаю, что гривна глубже 40 не упадет", – заключил астролог.

Ранее мы сообщали, что курс доллара в Украине поддерживается искусственно, реальная ситуация сильно отличается от того, что мы видим в обменниках. Об этом заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

По его словам, отложенный вопрос о новом кредите Международного валютного фонда не является критическим для Украины.



Отметим, что многие эксперты связывают рост курса валют с эпидемией коронавируса и ожидают, что в скором времени курс доллара в Украине перешагнет через отметку в 30 гривен.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.

Также Politeka писала, что курс валют сделает резкий скачок, неутешительный прогноз НБУ: к чему готовиться.