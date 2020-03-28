Курс гривны будет устойчивым и до осени и сохранится примерно на нынешнем уровне
Такой прогноз в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.
По его словам, больше 28 гривен доллар стоить не будет.
"Юпитер всегда вызывает оптимизм на рынке. А в апреле и мае он будет очень силен. И после некоего кризиса гривны, который мы наблюдали до сих пор, последует оптимистичная волна, и наша нацвалюта больше обесцениваться не будет пока что", – уверяет астролог.
Самая богатая украинская певица выставила напоказ прелести в дерзком декольте: "Шикарная!"
Сын Наташи Королевой ошарашил мерзкой выходкой в ванной: "Гены отца покоя не дают"
Коронавирус в Украине резко отличается от других стран, официальное заявление: теперь зараза поражает...
Игорь Николаев перед несчастьем успел опубликовать фото с Пугачевой: "Считали себя богами"
В то же время, он уверен, что в связи с экономическим кризисом ситуация в корни изменится.
"По моим прогнозам, дефолта не будет, потому страшилки вроде "доллар по сто гривен" – это все ерунда. Украина сумеет договориться с МВФ, и Фонд ей выделит транш. А раз так, то дефолта точно не будет. Если гривна и обесценится в период кризиса, то максимум – в два раза. Соответственно, если доллар был 25 гривен, то осенью может быть 45 гривен или 50 гривен максимум. Однако я думаю, что гривна глубже 40 не упадет", – заключил астролог.
Ранее мы сообщали, что курс доллара в Украине поддерживается искусственно, реальная ситуация сильно отличается от того, что мы видим в обменниках. Об этом заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.
По его словам, отложенный вопрос о новом кредите Международного валютного фонда не является критическим для Украины.
Отметим, что многие эксперты связывают рост курса валют с эпидемией коронавируса и ожидают, что в скором времени курс доллара в Украине перешагнет через отметку в 30 гривен.
Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.
Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.
Также Politeka писала, что курс валют сделает резкий скачок, неутешительный прогноз НБУ: к чему готовиться.