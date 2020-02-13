Курс валют в Украине на 13 февраля готовит неприятный сюрприз, доллар и евро решат показать характер гривне

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, за 100 американских «вечнозеленых» придется отдать 2449,66 грн (+7,3). Аналогичной ситуация будет и с курсом евро – за 100 банкнот в обменниках нужно будет отдать 2672,46 (+10,41).

Более того, в Нацбанке утверждают, что к средине 12 февраля 100 долларов торговались по 2448,97 гривен.

Ранее мы сообщали, что курс доллара по отношению к гривне закрепится в диапазоне 24,3 – 24,85 грн/$.

Как утверждают эксперты, предположения о падении гривны не оправдались.

"Во-первых, на рынке было много гривны после крупнейшего в этом году погашения облигаций госзайма (17 млрд) и нетипично больших возмещений НДС (17,7 млрд, часть – долги с 2019 года, возникшие из-за проблем с бюджетом). Это позволяло экспортерам продавать меньше валютной выручки для финансирование расходов в гривне, а нерезидентам – не заводить в Украину валюту под покупку новых ОВГЗ.", - говорится в материале.

Второй причиной падения доллара эксперты называют катастрофу самолета МАУ в Иране и коронавирус в Китае.

Финансисты допускают, что из-за опасений клиентов банков нового витка ревальвации, курс может удержаться на уровне 25 гривен за доллар.

Напомним, доллар и евро затаились, гривна будет беспощадна

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