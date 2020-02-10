Китайский коронавирус обойдется глобальной экономике в 280 миллиардов долларов в первом квартале 2020 года

Такой удар по мировой экономике будет первым за последние 11 лет, ведь непрерывный рост ВВП продолжался с 2009 года или 43 квартала. Об этом сообщают эксперты Capital Economics, передает ЭП.

"В соответствии с нашими прогнозами, впервые с 2009 года мировой ВВП не увеличится по сравнению с предыдущим кварталом", - заявил экономист Capital Economics Саймон Макадам.

Также специалист добавляет, что эпидемию остановят, а оставшееся время мировая экономика наверстает потерянное производство. В середине 2021 года ВВП достингет того уровня, на котором он и был бы, если бы не пришла эпидемия.

Больше всего пострадают развивающиеся страны Азии, так как туристы из Китая перестанут ездить, а также отсутсвие глобальных цепочек поставок из-за остановки работы китайских предприятий дадут о себе знать.

Среди развитых экономик больше всего пострадает Австралия. Ее ВВП очень сильно зависит от притока китайских туристов и экспорта в КНР.

Ранее мы сообщали, что эвакуированных украинцев из китайской провинции Хубэй, которая находится в эпицентре распространения эпидемии коронавирус, отправят на карантин на две недели в санаторий под Киевом.

Об этом на брифинге сообщил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья’я Украины Игорь Кузин.

«В настоящее время Министерством здравоохранения предложено две локации, которые прорабатываются. Это не учреждения здравоохранения, это заведения санаторно-курортного типа. И после того, как будет изучена возможность переоборудования этих заведений во временный обсерваторий, будет определено финальную локацию», — говорит Игорь Кузин.

Напомним, в киевском университете студенту из Китая стало плохо, началась срочная эвакуация

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