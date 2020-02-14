Курс валют в Украине на 14 февраля спровоцирует настоящий ажиотаж, гривна решит разнести «в пух и прах» доллар и евро

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

К примеру, за 100 евро нужно будет отдать 2658,72 гривны (-13,74 грн). Аналогичное происходить будет и с курсом доллара – за 100 вечнозеленых нужно будет отдать 2447,95 грн (-1,71 грн).

А к средине четверга, 13 февраля, доллар торговался уже по 2449,85 гривен за 100 банкнот.

Как сообщалось ранее, украинцам разрешили не расписываться в банковских квитанциях, которые выдают во время операций по обмену валют.

"Национальный банк привел нормативно-правовую базу в соответствие с Законом Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" в связи с изменениями, которые были внесены в него Законом Украины №128-IX и вступают в силу 19 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Так, при обмене валют отменили необходимость проставлять на расчетных документах РРО такие реквизиты, как подписи кассира и клиента, оттиск штампа.

Кроме того, Нацбанк разрешил банкам использовать новейшие программные кассовые аппараты при обмене валют. Во время таких операций будет создаваться электронный документ, который теперь приравнивается к обычной квитанции с подписью клиента.

Напомним, доллар взметнется вверх уже на этой неделе: аналитик рассказал, чего ждать.

Как сообщала Politeka, доллар и евро идут в атаку, гривне придется не сладко: курс валют удивит украинцев.

Также Politeka писала, что доллар будет по 40: стало известно, когда рухнет гривна, украинцам советуют покупать валюту.