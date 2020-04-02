Українці бурхливо відреагували на новину про звернення лікаря-інфекціоніста до Ілону Маску

Український лікар-інфекціоніст, експерт з медреформи Вадим Арістов закликав американського винахідника Ілона Маска не допомагати Уляні Супрун і не обговорювати з нею надання апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), а звернутися безпосередньо до президента України Володимиру Зеленському. Також він нагадаємо про злочини Супрун.

"У нас дійсно є тільки 7% з необхідних ШВЛ. Але, будь ласка, обговоріть вашу допомогу з президентом Зеленським безпосередньо, так як пані Супрун відповідальна за цю катастрофу", – написав він, залишивши жорстку відповідь для Маска.

Українці неоднозначно відреагували на цю новину в мережі, багато з них були в ступорі та дорікнули лікаря-інфекціоніста за такі заяви, зазначивши, що коли країні потрібна допомога неважливо, хто її надає.

"В такі моменти має бути всеодно хто і що зробив. Допомога отримати для людей має бути від кого завгодно", "На пропозицію допомоги зазвичай нормальні люди реагують адекватно ситуації. Іноді краще жувати, ніж говорити", "Тільки ідіот в такий час може тягнути ковдру на себе", "Це називається - На зло ворогам, козу продам, щоб діти молока не пили", "Пора їм назад у квартал".

Були і ті, хто запідозрив чергового "слугу народу" в тому, що він бажає скористатися допомогою Ілона Маска для підняття рейтингів президента України Володимира Зеленського.

"Дожилися. Вже Маска просять допомогти з рейтингами Зе. Але зелень скрізь намагається всунути свій п'ятак", "Потім Зеля скаже, що це він Маска укатав".



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