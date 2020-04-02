Українці бурхливо відреагували на новину про звернення лікаря-інфекціоніста до Ілону Маску
Український лікар-інфекціоніст, експерт з медреформи Вадим Арістов закликав американського винахідника Ілона Маска не допомагати Уляні Супрун і не обговорювати з нею надання апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), а звернутися безпосередньо до президента України Володимиру Зеленському. Також він нагадаємо про злочини Супрун.
"У нас дійсно є тільки 7% з необхідних ШВЛ. Але, будь ласка, обговоріть вашу допомогу з президентом Зеленським безпосередньо, так як пані Супрун відповідальна за цю катастрофу", – написав він, залишивши жорстку відповідь для Маска.
50 гривень за долар: українців попередили про рекордний стрибок, "але буде і хороше"
Нарахування штрафів і відсотків по-новому: ПриватБанк попередив українців
Долар і євро летять на дно, НБУ різко розвернув курс валют: що відбувається в обмінниках
Женька зі "Сватів" показала, як виглядала 20 років тому, вся побита: "Взагалі не впізнати!"
Українці неоднозначно відреагували на цю новину в мережі, багато з них були в ступорі та дорікнули лікаря-інфекціоніста за такі заяви, зазначивши, що коли країні потрібна допомога неважливо, хто її надає.
"В такі моменти має бути всеодно хто і що зробив. Допомога отримати для людей має бути від кого завгодно", "На пропозицію допомоги зазвичай нормальні люди реагують адекватно ситуації. Іноді краще жувати, ніж говорити", "Тільки ідіот в такий час може тягнути ковдру на себе", "Це називається - На зло ворогам, козу продам, щоб діти молока не пили", "Пора їм назад у квартал".
Були і ті, хто запідозрив чергового "слугу народу" в тому, що він бажає скористатися допомогою Ілона Маска для підняття рейтингів президента України Володимира Зеленського.
"Дожилися. Вже Маска просять допомогти з рейтингами Зе. Але зелень скрізь намагається всунути свій п'ятак", "Потім Зеля скаже, що це він Маска укатав".
Нагадаємо, Юрій Романенко про скандал з Уляною Супрун і Маском
Як повідомляла Politeka, Співак пояснив, як новий голова МОЗ Степанов пішов по стопах Супрун
Також Politeka писала, що скандальна Супрун перейшла всі межі, мережа в люті